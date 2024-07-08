Ракетный удар по Украине 8 июля - Кулеба обратился за помощью к международным организациям

Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: УНИАН

Глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на ракетные обстрелы Украины 8 июля и призвал международное сообщество осудить действия России и предоставить Украине дополнительные системы ПВО. Он заявил, что в настоящее время известно о по меньшей мере 27 погибших и более 100 раненых людях по всей Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в понедельник, 8 июля.

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Кулеба отреагировал на сегодняшний ракетный удар по Украине. Он отметил, что Украине необходимы дополнительные системы ПВО и боеприпасы.

"Украина призывает все страны и международные организации решительно осудить сегодняшний российский ракетный удар, а также как можно быстрее предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, дополнительные "Патриоты" и боеприпасы", — отметил Кулеба.

В понедельник, 8 июля, россияне обстреляли Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. В настоящее время сообщается о по меньшей мере 27 погибших и более 100 раненых людях по всей Украине, но эти цифры могут увеличиться.

"В результате российского ракетного удара по Украине одна из крупнейших детских больниц Украины "Охматдет" испытала сильные повреждения. Сообщается о пострадавших детях. Аварийные службы и киевляне разбирают завалы. В течение дня был нанесен удар еще по одной больнице в Киеве. Это свидетельство, что Россия целенаправленно бьет по медицинских учреждениях и объектах гражданской инфраструктуры", — отметил Кулеба.

Он добавил, что на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже обратилась к государствам-членам Совбеза ООН с запросом о созыве экстренного заседания СБ ООН по российским ударам по украинской гражданской инфраструктуре.

"Призываем все страны и международные организации решительно осудить сегодняшний удар, принять немедленные меры по усилению противовоздушной обороны Украины и отвергнуть любое попустительство убийцы детей и мирных граждан" , — подытожил глава МИД.

Напомним, враг еще раз атаковал города Украины. Россияне атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

Мы писали о попадании по больнице "Охматдет", где известно о 16 пострадавших. Семеро из них — дети. 15 раненых были госпитализированы. Также стало известно о двух погибших в больнице, оба — взрослые, в частности, один врач.

В результате российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве погибла 30-летняя врач Светлана Лукьянчук, работавшая детским нефрологом.