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Україна закликає міжнародну спільноту засудити ракетний удар РФ — Кулеба зробив заяву

8 липня 2024 19:27
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Ракетний удар по Україні 8 липня — Кулеба звернувся по допомогу до міжнародних організацій
Глава МЗС Дмитро Кулеба. Фото: УНІАН
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Глава МЗС Дмитро Кулеба відреагував на ракетний обстріл України 8 липня та закликав міжнародну спільноту засудити дії Росії та надати Україні додаткові системи ППО. Він заявив, що наразі відомо про щонайменше 27 загиблих і понад 100 поранених людей по всій Україні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у понеділок, 8 липня. 

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Кулеба відреагував на сьогоднішній ракетний удар по Україні. Він наголосив на тому, що Україні необхідні додаткові системи ППО та боєприпаси. 

"Україна закликає всі країни та міжнародні організації рішуче засудити сьогоднішній російський ракетний удар, а також якнайшвидше надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, додаткові "Патріоти" та боєприпаси", —  зазначив Кулеба

У понеділок, 8 липня, росіяни обстріляли Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ та Краматорськ. Наразі повідомляється про щонайменше 27 загиблих і понад 100 поранених людей по всій Україні, але ці цифри можуть збільшитися.

"Внаслідок російського ракетного удару по Україні одна з найбільших дитячих лікарень України "Охматдит" зазнала сильних пошкоджень. Повідомляється про постраждалих дітей. Аварійні служби та кияни розбирають завали. Протягом дня було завдано удару ще по одній лікарні в Києві. Це свідчення, що Росія цілеспрямовано бʼє по медичних закладах і об'єктах цивільної інфраструктури", — зауважив Кулеба. 

Він додав, що на пресконференції із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже звернулася до держав-членів Радбезу ООН із запитом про скликання екстреного засідання РБ ООН щодо російських ударів по українській цивільній інфраструктурі.

"Закликаємо всі країни та міжнародні організації рішуче засудити сьогоднішній удар, вжити негайних заходів для посилення протиповітряної оборони України та відкинути будь-яке потурання вбивці дітей та мирних громадян", — підсумував глава МЗС.

Нагадаємо, ворог вкотре атакував міста України. Росіяни атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

Ми писали про влучання по лікарні "Охматдит", де наразі відомо про 16 постраждалих. Семеро з них — діти. 15 поранених госпіталізували. Також стало відомо про двох загиблих в лікарні, обоє — дорослі, зокрема, одна лікарка.

Внаслідок російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві загинула 30-річна лікарка Світлана Лук'янчук, яка працювала дитячим нефрологом.

Дмитро Кулеба Київ війна МЗС росіяни Україна обстріли окупанти ППО війна в Україні Охматдит ракетний удар

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