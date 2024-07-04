Украинец нашел ракету Х-55/555 в лесу — чем она опасна

Обломки ракеты в лесу. Фото иллюстративное: t.me/andrii_nebytov

Украинец пошел за грибами и обнаружил неожиданную находку. В лесу он увидел российскую ракету Х-55/555.

Видео распространилось в соцсетях в четверг, 4 июля.

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Украинец показал на видео ракету, которая лежала в лесу. Вражескую цель сбили или она упала вследствие неисправности.

Чем опасна ракета Х-55/555

Российская ракета Х-55, также известная как Х-555, является крылатой ракетой воздух-земля дальнего действия, разработанной в России для использования в авиации. Основной характеристикой является ее дальность полета, что позволяет выполнять ударные задачи на значительные расстояния.

Ракета Х-55 имеет диапазон полета около 2500 км, хотя у версии Х-555 увеличенный диапазон благодаря модернизации. Она может запускаться с бомбардировщиков, таких как Ту-95 и Ту-160, которые относятся к стратегической авиации.

Ракета Х-55/555 является частью арсенала ВС РФ.

Напомним, 4 июля российские захватчики сбросили управляемую авиационную бомбу на село Русская Лозовая Харьковской области. В результате атаки погибла жительница населенного пункта.

Также в ночь на 4 июля на Черниговщине российский дрон-камикадзе типа "Шахед" попал в энергообъект. Воздушная тревога в области продолжалась более пяти часов.