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Українець пішов по гриби та знайшов в лісі російську ракету

4 липня 2024 18:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українець знайшов ракету Х-55/555 у лісі — чим вона небезпечна
Уламки ракети в лісі. Фото ілюстративне: t.me/andrii_nebytov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українець пішов по гриби та виявив несподівану знахідку. У лісі він побачив російську ракету Х-55/555.

Відео поширилося у соцмережах у четвер, 4 липня.

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Українець показав на відео ракету, яка лежала в лісі. Ворожу ціль збили або вона впала внаслідок несправності.

Чим небезпечна ракета Х-55/555

Російська ракета Х-55, також відома як Х-555, є крилатою ракетою повітря-земля дальньої дії, розробленою в Росії для використання в авіації. Основною характеристикою є її дальність польоту, що дозволяє виконувати ударні завдання на значні відстані.

Ракета Х-55 має діапазон польоту близько 2500 км, хоча версія Х-555 має збільшений завдяки модернізації. Вона може запускатися з бомбардувальників, таких як Ту-95 та Ту-160, які належать до стратегічної авіації.

Ракета Х-55/555 є частиною арсеналу ЗС РФ.

Нагадаємо, 4 липня російські загарбники скинули керовану авіаційну бомбу на село Руська Лозова Харківської області. Внаслідок атаки загинула мешканка населеного пункту.

Також у ніч проти 4 липня на Чернігівщині російський дрон-камікадзе типу "Шахед" влучив в енергооб'єкт. Повітряна тривога в області тривала понад п'ять годин.

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