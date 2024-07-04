Українець знайшов ракету Х-55/555 у лісі — чим вона небезпечна

Уламки ракети в лісі. Фото ілюстративне: t.me/andrii_nebytov

Українець пішов по гриби та виявив несподівану знахідку. У лісі він побачив російську ракету Х-55/555.

Відео поширилося у соцмережах у четвер, 4 липня.

Читайте також:

Ракета в лісі

Українець показав на відео ракету, яка лежала в лісі. Ворожу ціль збили або вона впала внаслідок несправності.

Чим небезпечна ракета Х-55/555

Російська ракета Х-55, також відома як Х-555, є крилатою ракетою повітря-земля дальньої дії, розробленою в Росії для використання в авіації. Основною характеристикою є її дальність польоту, що дозволяє виконувати ударні завдання на значні відстані.

Ракета Х-55 має діапазон польоту близько 2500 км, хоча версія Х-555 має збільшений завдяки модернізації. Вона може запускатися з бомбардувальників, таких як Ту-95 та Ту-160, які належать до стратегічної авіації.

Ракета Х-55/555 є частиною арсеналу ЗС РФ.

Нагадаємо, 4 липня російські загарбники скинули керовану авіаційну бомбу на село Руська Лозова Харківської області. Внаслідок атаки загинула мешканка населеного пункту.

Також у ніч проти 4 липня на Чернігівщині російський дрон-камікадзе типу "Шахед" влучив в енергооб'єкт. Повітряна тривога в області тривала понад п'ять годин.