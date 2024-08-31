Украинцы могут использовать дороги вместо взлетных полос для F-16, — LCl

Истребитель F-16. Фото: правительство Нидерландов

Участки украинских дорог и автомагистралей, возможно, используют в качестве взлетных полос для F-16. Это позволяет минимизировать риск поражения истребителей вражескими средствами ПВО.

Об этом в четверг, 29 августа, сообщило издание LCl.

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Предположение об использовании дорог Украины в качестве взлетных полос

По информации издания, Украина использует вместо авиабазы отдельные участки дорог, которые заранее подготовила.

"Вместо того чтобы совершать взлеты с военных баз, солдаты украинской армии подготовили некоторые участки дорог, обычно используемые легковыми и грузовыми автомобилями", — говорится в материале.

По мнению военного летчика Ксавье Тютельмана, таким образом, украинцы пытаются избежать уничтожения F-16 россиянами.

Как отметил французский генерал Мишель Яковлефф, подобные методы в прошлом уже использовались в других странах. Правда, он добавил, что такие взлеты рискованнее, чем на традиционных взлетно-посадочных полосах, которые спроектировали и разметили специально для приема самолетов.