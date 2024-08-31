Українці можуть використовувати дороги замість злітних смуг для F-16, — LCl

Українські автодороги використовують для посадки та зльотів F-16, — LCI
Ділянки українських доріг та автомагістралей, можливо, використовують як злітні смуги для F-16. Це дозволяє мінімізувати ризик ураження винищувачів ворожими засобами ППО.
Про це в четвер, 29 серпня, повідомило видання LCl.
Припущення щодо використання доріг України в якості злітних смуг
За інформацією видання, Україна використовує замість авіабази, окремі ділянки дорог, які заздалегідь підготувала.
"Замість того щоб здійснювати зльоти з військових баз, солдати української армії підготували деякі ділянки доріг, які зазвичай використовуються легковими та вантажними автомобілями", — йдеться в матеріалі.
На думку військового льотчика Ксав'є Тютельмана, таким чином українці намагаються уникнути знищення F-16 росіянами.
Як зазначив французький генерал Мішель Яковлефф, подібні методи в минулому вже використовували в інших країнах. Щоправда, він додат, що такі зльоти більш ризиковані, ніж на традиційних злітно-посадкових смугах, які спроєктували та розмітили спеціально для прийому літаків.
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