Винищувач F-16. Фото: уряд Нідерландів

Ділянки українських доріг та автомагістралей, можливо, використовують як злітні смуги для F-16. Це дозволяє мінімізувати ризик ураження винищувачів ворожими засобами ППО.

Про це в четвер, 29 серпня, повідомило видання LCl.

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Припущення щодо використання доріг України в якості злітних смуг

За інформацією видання, Україна використовує замість авіабази, окремі ділянки дорог, які заздалегідь підготувала.

"Замість того щоб здійснювати зльоти з військових баз, солдати української армії підготували деякі ділянки доріг, які зазвичай використовуються легковими та вантажними автомобілями", — йдеться в матеріалі.

На думку військового льотчика Ксав'є Тютельмана, таким чином українці намагаються уникнути знищення F-16 росіянами.

Як зазначив французький генерал Мішель Яковлефф, подібні методи в минулому вже використовували в інших країнах. Щоправда, він додат, що такі зльоти більш ризиковані, ніж на традиційних злітно-посадкових смугах, які спроєктували та розмітили спеціально для прийому літаків.