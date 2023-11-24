Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Украинские беженцы вышли на митинг в Румынии — что требуют arrow

Украинские беженцы вышли на митинг в Румынии — что требуют

24 ноября 2023 23:56
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Украинские беженцы вышли на митинг в Румынии — что требуют
Украинские беженцы на митинге в Румынии. Фото: Andra Mureșan/ HotNews.ro
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В пятницу, 25 ноября, украинские беженцы вышли на протест в Румынии около Министерства финансов. Митингующие требуют от властей решить проблему с задержкой денежной помощи.

Об этом пишет HotNews.ro.

Читайте также:

Украинские беженцы на митинге в Румынии

Задержка у государственной помощи беженцам со стороны продолжается еще с апреля.

Украинские беженцы на митинге в Румынии. Фото: Andra Mureșan/ HotNews.ro

Кроме того, украинцы жалуются на отношение румын к их детям в школах. Говорят, среди протестующих были люди с инвалидностью, которые говорили, что до сих пор не получили деньги, предназначенные для их опекунов.

Как передает издание, проблема с оказанием помощи украинским беженцам в Румынии тянется с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Украинские беженцы на митинге в Румынии. Фото: Andra Mureșan/ HotNews.ro

"Сначала существовала программа 50/20, которая предусматривала выделение по 50 леев на жительство и 20 леев на питание каждому беженцу через румынских посредников. Всего власти Румынии потратили на программу 1,4 миллиарда леев, но из-за отсутствия централизованного списка беженцев многие из них так и не получили денег", — говорится в сообщении.

Напомним, польские перевозчики продлили блокаду пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" на украинско-польской границе до 1 февраля 2024 года. Более того, теперь они планируют начать блокировать пункт пропуска "Медика-Шегини".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Новость с видео

20:56 Земля получила лазерное сообщение из глубин космоса — что ждет человечество

Актуальное по теме