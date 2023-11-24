Украинские беженцы вышли на митинг в Румынии — что требуют
В пятницу, 25 ноября, украинские беженцы вышли на протест в Румынии около Министерства финансов. Митингующие требуют от властей решить проблему с задержкой денежной помощи.
Об этом пишет HotNews.ro.
Украинские беженцы на митинге в Румынии
Задержка у государственной помощи беженцам со стороны продолжается еще с апреля.
Кроме того, украинцы жалуются на отношение румын к их детям в школах. Говорят, среди протестующих были люди с инвалидностью, которые говорили, что до сих пор не получили деньги, предназначенные для их опекунов.
Как передает издание, проблема с оказанием помощи украинским беженцам в Румынии тянется с самого начала полномасштабного вторжения РФ.
"Сначала существовала программа 50/20, которая предусматривала выделение по 50 леев на жительство и 20 леев на питание каждому беженцу через румынских посредников. Всего власти Румынии потратили на программу 1,4 миллиарда леев, но из-за отсутствия централизованного списка беженцев многие из них так и не получили денег", — говорится в сообщении.
Напомним, польские перевозчики продлили блокаду пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" на украинско-польской границе до 1 февраля 2024 года. Более того, теперь они планируют начать блокировать пункт пропуска "Медика-Шегини".
Читайте Новини.LIVE!