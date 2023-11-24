Украинские беженцы вышли на митинг в Румынии — что требуют

Украинские беженцы на митинге в Румынии. Фото: Andra Mureșan/ HotNews.ro

В пятницу, 25 ноября, украинские беженцы вышли на протест в Румынии около Министерства финансов. Митингующие требуют от властей решить проблему с задержкой денежной помощи.

Об этом пишет HotNews.ro.

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Украинские беженцы на митинге в Румынии

Задержка у государственной помощи беженцам со стороны продолжается еще с апреля.

Украинские беженцы на митинге в Румынии. Фото: Andra Mureșan/ HotNews.ro

Кроме того, украинцы жалуются на отношение румын к их детям в школах. Говорят, среди протестующих были люди с инвалидностью, которые говорили, что до сих пор не получили деньги, предназначенные для их опекунов.

Как передает издание, проблема с оказанием помощи украинским беженцам в Румынии тянется с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Украинские беженцы на митинге в Румынии. Фото: Andra Mureșan/ HotNews.ro

"Сначала существовала программа 50/20, которая предусматривала выделение по 50 леев на жительство и 20 леев на питание каждому беженцу через румынских посредников. Всего власти Румынии потратили на программу 1,4 миллиарда леев, но из-за отсутствия централизованного списка беженцев многие из них так и не получили денег", — говорится в сообщении.

Напомним, польские перевозчики продлили блокаду пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" на украинско-польской границе до 1 февраля 2024 года. Более того, теперь они планируют начать блокировать пункт пропуска "Медика-Шегини".