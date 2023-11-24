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Українські біженці вийшли на мітинг в Румунії — що вимагають

24 листопада 2023 23:56
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Українські біженці вийшли на мітинг в Румунії — що вимагають
Українські біженці на мітингу в Румунії. Фото: Andra Mureșan/ HotNews.ro
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У п’ятницю, 25 листопада, українські біженці вийшли на протест в Румунії біля Міністерства фінансів. Мітингарі вимагають від влади вирішити проблему із затримкою грошової допомоги.

Про це пише HotNews.ro.

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Українські біженці на мітингу в Румунії

Затримка в державної допомоги біженцям з боку триває ще від квітня. 

Українські біженці на мітингу в Румунії. Фото: Andra Mureșan/ HotNews.ro

Крім того, українці скаржаться на ставлення румунів до їхніх дітей в школах. Кажуть, серед протестувальників  були люди з інвалідністю, які говорили, що досі не отримали гроші, призначені для їхніх опікунів.

Як передає видання, проблема з наданням допомоги українським біженцям у Румунії тягнеться від самого початку повномасштабного вторгнення РФ.

Українські біженці на мітингу в Румунії. Фото: Andra Mureșan/ HotNews.ro

"Спершу існувала програма 50/20, яка передбачала виділення по 50 леїв на проживання та 20 леїв на харчування кожному біженцю через румунських посередників. Усього влада Румунії витратила на програму 1,4 мільярда леїв, але через відсутність централізованого списку біженців багато з них так і не отримали грошей", — мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, польскі перевізники продовжили блокаду пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ", що на українсько-польському кордоні, до 1 лютого 2024 року. Ба більше, тепер вони планують почати блокувати пункт пропуску "Медика-Шегіні".

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