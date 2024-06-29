Украинские хакеры в сотрудничестве с ГУР уничтожили данные российских компаний

Мужчина работает за компьютером. Фото: Pexels

Украинские хакеры киберсообщества BO_Team совместно со специалистами Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали сайты российских компаний, поддерживающих войну. Им удалось уничтожить важные данные противника.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в Facebook в субботу, 29 июня.

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"Активисты киберсообщества BO_Team совместно со специалистами ГУР МО Украины продолжают атаковать объекты на территории государства-агрессора — уничтожать важные данные и оборудование, парализовывать работу, наносить ущерб и создавать плохое настроение на России", — говорится в сообщении.

Сбой в работе российских сайтов. Фото: ГУР МО

Сбой в работе российских сайтов. Фото: ГУР МО

В ГУР сообщили, что за прошедшую неделю было:

Уничтожено более 100 терабайт данных компании OrbitSoft — разработчика программного обеспечения, который выполнял контракты для российской армии;

уничтожены все данные на восьми серверах компании Orient Systems — разработчика и поставщика оборудования для навигации. Указанная компания сотрудничала с российскими производителями военной техники, в частности БпЛА;

уничтожены все данные на 19 серверах интернет-провайдеров в городе Нижний Новгород — "Линктелеком НН" и "Аксесс Телеком". Всем абонентам провайдеров пришли письма с напоминанием о неизбежной расплате за войну против Украины.

Сбой в работе российских сайтов. Фото: ГУР МО

Объявления для россиян. Фото: ГУР МО

Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, несколько российских интернет-провайдеров подверглись масштабной кибератаке. Оккупационные власти полуострова предупредили местных жителей о том, что в ближайшее время могут возникнуть проблемы с доступом в интернет.

Ранее в России произошел масштабный сбой в работе электронных сервисов в результате DDoS-атаки. Эту акцию организовали киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины.