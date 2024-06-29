Українські хакери у співпраці з ГУР знищили дані російських компаній

Чоловік працює за комп'ютером. Фото: Pexels

Українські хакери кіберспільноти BO_Team спільно з фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували сайти російських компаній, які підтримують війну. Їм вдалося знищити важливі дані противника.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО у Facebook у суботу, 29 червня.

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"Активісти кіберспільноти BO_Team спільно з фахівцями ГУР МО України продовжують атакувати об’єкти на території держави-агресора — знищувати важливі дані й обладнання, паралізовувати роботу, завдавати збитків та створювати кепський настрій на Росії", — йдеться у повідомленні.

Збій в роботі російських сайтів. Фото: ГУР МО

Збій в роботі російських сайтів. Фото: ГУР МО

У ГУР повідомили, що за минулий тиждень було:

знищено понад 100 терабайтів даних компанії OrbitSoft — розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської армії;

знищено усі дані на восьми серверах компанії Orient Systems — розробника та постачальника обладнання для навігації. Вказана компанія співпрацювала із російськими виробниками військової техніки, зокрема БпЛА;

знищено усі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у місті Нижній Новгород ― "Линктелеком НН" та "Аксесс Телеком". Усім абонентам провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України.

Збій в роботі російських сайтів. Фото: ГУР МО

Оголошення для росіян. Фото: ГУР МО

Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, декілька російських інтернет-провайдерів зазнали масштабної кібератаки. Окупаційна влада півострова попередила місцевих жителів про те, що найближчим часом можуть виникнути проблеми із доступом до інтернету.

Раніше у Росії стався масштабний збій у роботі електронних сервісів внаслідок DDoS-атаки. Цю акцію організували кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.