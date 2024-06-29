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Українські хакери спільно з ГУР атакували сайти російських компаній

29 червня 2024 13:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські хакери у співпраці з ГУР знищили дані російських компаній
Чоловік працює за комп'ютером. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські хакери кіберспільноти BO_Team спільно з фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували сайти російських компаній, які підтримують війну. Їм вдалося знищити важливі дані противника.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО у Facebook у суботу, 29 червня.

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Атака українських хакерів на російські сайти

"Активісти кіберспільноти BO_Team спільно з фахівцями ГУР МО України продовжують атакувати об’єкти на території держави-агресора — знищувати важливі дані й обладнання, паралізовувати роботу, завдавати збитків та створювати кепський настрій на Росії", — йдеться у повідомленні.

Українці "хакнули" російські сайти
Збій в роботі російських сайтів. Фото: ГУР МО
Хакери спільно з ГУР атакували російські сайти
Збій в роботі російських сайтів. Фото: ГУР МО

У ГУР повідомили, що за минулий тиждень було: 

  • знищено понад 100 терабайтів даних компанії OrbitSoft — розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської  армії;
  • знищено усі дані на восьми серверах компанії Orient Systems — розробника та постачальника обладнання для навігації. Вказана компанія співпрацювала із російськими виробниками військової техніки, зокрема БпЛА;
  • знищено усі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у місті Нижній Новгород ― "Линктелеком НН" та "Аксесс Телеком". Усім абонентам провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України. 
ГУР у співпраці з хакерами атакували сайти РФ
Збій в роботі російських сайтів. Фото: ГУР МО
Атака на сайти РФ
Оголошення для росіян. Фото: ГУР МО
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Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, декілька російських інтернет-провайдерів зазнали масштабної кібератаки. Окупаційна влада півострова попередила місцевих жителів про те, що найближчим часом можуть виникнути проблеми із доступом до інтернету.

Раніше у Росії стався масштабний збій у роботі електронних сервісів внаслідок DDoS-атаки. Цю акцію організували кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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