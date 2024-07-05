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Украинские охотники за шахедами получили мощный прибор — о чем идет речь

5 июля 2024 19:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские защитники получили новый прибор для обнаружения вражеских дронов
Пограничник и прибор для обнаружения беспилотников. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пограничные мобильные огневые группы, дежурящие во время ночных российских атак, теперь оснащены прибором, который видит в темноте. Он позволяет обнаруживать беспилотники на значительном расстоянии.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в пятницу, 5 июля.

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Речь идет о специальных тепловизионных приборах, разработанных инженерами украинской компании Compass Engineering.

"Тепловизионный объектив, установленный между пулеметами, служит "прицелом", что позволяет ночью видеть на экране объекты и вести по ним прицельный огонь", — говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что результативность работы мобильных огневых групп должна быть теперь еще выше.

Напомним, украинские бойцы бригады "Стальная граница" на БМП прорывались на позиции под вражеским огнем. Экипаж успешно выполнил задание на Сватовском направлении, эвакуировав раненых и заменив бойцов на передовых позициях.

Также украинские бойцы в Донецкой области уничтожили два склада вражеских боеприпасов. К тому же они ликвидировали легковой автомобиль оккупантов и гранатомет АГС-17.

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