Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Українські мисливці за шахедами отримали потужний прилад — про що йдеться arrow

Українські мисливці за шахедами отримали потужний прилад — про що йдеться

5 липня 2024 19:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські захисники отримали новий прилад для виявлення ворожих дронів
Прикордонник та прилад для виявлення безпілотників. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прикордонні мобільні вогневі групи, які чергують під час нічних російських атак, тепер оснащені приладом, який бачить в темряві. Він дозволяє виявляти безпілотники на значній відстані.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у п'ятницю, 5 липня.

Читайте також:

Прилад для виявлення "шахедів" 

Йдеться про спеціальні тепловізійні прилади, які розробили інженери української компанії Compass Engineering. 

"Тепловізійний об’єктив, встановлений між кулеметами, слугує "прицілом", що дозволяє вночі бачити на екрані об’єкти та вести по них прицільний вогонь", — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ додали, що результативність роботи мобільних вогневих груп має бути тепер ще вищою.

Нагадаємо, українські бійці бригади "Сталевий кордон" на БМП проривалися на позиції під ворожим вогнем. Екіпаж успішно виконав завдання на Сватівському напрямку, евакуювавши поранених та замінивши бійців на передових позиціях.

Також українські бійці на Донеччині знищили два склади ворожих боєприпасів. До того ж вони ліквідували легковий автомобіль окупантів та гранатомет АГС-17.

війна українці безпілотники Україна прикордонники дрон Шахід-136 ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося