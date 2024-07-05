Українські захисники отримали новий прилад для виявлення ворожих дронів

Прикордонник та прилад для виявлення безпілотників. Фото: скриншот з відео

Прикордонні мобільні вогневі групи, які чергують під час нічних російських атак, тепер оснащені приладом, який бачить в темряві. Він дозволяє виявляти безпілотники на значній відстані.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у п'ятницю, 5 липня.

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Йдеться про спеціальні тепловізійні прилади, які розробили інженери української компанії Compass Engineering.

"Тепловізійний об’єктив, встановлений між кулеметами, слугує "прицілом", що дозволяє вночі бачити на екрані об’єкти та вести по них прицільний вогонь", — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ додали, що результативність роботи мобільних вогневих груп має бути тепер ще вищою.

Нагадаємо, українські бійці бригади "Сталевий кордон" на БМП проривалися на позиції під ворожим вогнем. Екіпаж успішно виконав завдання на Сватівському напрямку, евакуювавши поранених та замінивши бійців на передових позиціях.

Також українські бійці на Донеччині знищили два склади ворожих боєприпасів. До того ж вони ліквідували легковий автомобіль окупантів та гранатомет АГС-17.