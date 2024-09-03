На украинской таможне будут применять рентгеноборудование для поиска контрабанды

Украинские таможенники будут применять рентгенустройства для поиска контрабанды
На западной границе Украины таможенники будут применять портативные сканирующие системы — рентгеновские аппараты для обнаружения контрабанды. Использование этого оборудования должно сократить процедуру осмотра на границе.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
Рентгеновские аппараты на таможне
Работники Гостаможслужбы будут использовать ручные сканирующие системы для выявления посторонних вкладок в транспортных средствах.
На 12 пунктах пропуска на украинской границе будут распределены 20 портативных рентгеновских аппаратов с обратным рассеянием, 10 из которых уже доставлены в Гостаможслужбу. В ближайшее время планируется расширенное обучение для операторов сканирующих систем.
"Ожидается, что применение портативных сканеров ускорит процедуру осмотра и проверки транспортных средств, и позволит предотвратить перемещение запрещенных веществ через государственную границу", — говорится в сообщении.
Как отметили в Гостаможслужбе, в рамках экономической поддержки Украины, финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID), уже реализуется ряд проектов для усиления эффективности таможенных подразделений в пунктах пропуска.
Нововведения на украинской таможне:
- установка сканирующих систем стационарного типа для железнодорожных вагонов и контейнеров,
- применение сканирующих систем мобильного типа,
- установка весовых комплексов для измерения массы транспортных средств,
- применение систем управления дорожным движением (TMS), погрузчиков и товарных весов.
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