На украинской таможне будут применять рентгеноборудование для поиска контрабанды

Проверка документов на границе. Фото иллюстративное: Западное региональное управление ГПСУ-Западная граница

На западной границе Украины таможенники будут применять портативные сканирующие системы — рентгеновские аппараты для обнаружения контрабанды. Использование этого оборудования должно сократить процедуру осмотра на границе.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

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Рентгеновские аппараты на таможне

Работники Гостаможслужбы будут использовать ручные сканирующие системы для выявления посторонних вкладок в транспортных средствах.

На 12 пунктах пропуска на украинской границе будут распределены 20 портативных рентгеновских аппаратов с обратным рассеянием, 10 из которых уже доставлены в Гостаможслужбу. В ближайшее время планируется расширенное обучение для операторов сканирующих систем.

Рентгенаппарат для таможни. Фото: Гостаможслужба

"Ожидается, что применение портативных сканеров ускорит процедуру осмотра и проверки транспортных средств, и позволит предотвратить перемещение запрещенных веществ через государственную границу", — говорится в сообщении.

Как отметили в Гостаможслужбе, в рамках экономической поддержки Украины, финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID), уже реализуется ряд проектов для усиления эффективности таможенных подразделений в пунктах пропуска.

Нововведения на украинской таможне:

установка сканирующих систем стационарного типа для железнодорожных вагонов и контейнеров,

применение сканирующих систем мобильного типа,

установка весовых комплексов для измерения массы транспортных средств,

применение систем управления дорожным движением (TMS), погрузчиков и товарных весов.

Спецоборудование для таможни. Фото: Гостаможслужба