Украина впервые применила F-16 в боевых целях, — СМИ

Истребители F-16. Фото: Офис Президента

Украина начала использовать истребители F-16 в боевых целях. Причина — Россия совершила очередную массированную воздушную атаку на гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщило издание USA TODAY со ссылкой на американского чиновника в среду, 28 августа.

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Первое применение Украиной F-16 против России

Несколько дней подряд армия РФ наносила массированные удары по украинским энергетическим объектам с применением наибольшего количества ракет и авиабомб ракет с начала полномасштабного вторжения.

"В последние несколько дней Россия обстреливала украинские электростанции одними из самых больших шквалов ракет и планерных бомб со времен войны, которая началась в феврале 2022 года с неспровоцированного вторжения России", — говорится в публикации.

Именно после этого, по словам американского чиновника, имя которого издание не называет, Украина стала использовать военные самолеты F-16 в боевых действиях.

Истребители F-16 в Украине

Истребители F-16 — самое современное оружие, которое коалиция во главе с США предоставила Украине для войны с Россией. Как пишет USA TODAY, Белый дом и Пентагон сопротивлялись, опасаясь, что президент России Владимир Путин расценит это как эскалацию конфликта.

Американские союзники предоставили истребители, и украинские пилоты месяцами тренировались на них в США, чтобы научиться управлять ими. Первые F-16 прибыли в Украину в начале августа. Чиновник, подтвердивший их использование в бою, не был уполномочен говорить публично.

Истребители способны защищать воздушное пространство Украины от российских вторжений, сбивать беспилотники и ракеты, а также оказывать поддержку войскам на земле.