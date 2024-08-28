Україна вперше застосувала F-16 у бойових цілях, — ЗМІ

Українські пілоти вперше застосували в бою літаки F-16, — ЗМІ
Україна почала використовувати винищувачі F-16 у бойових діях. Причина — Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на цивільну інфраструктуру.
Про це повідомило видання USA TODAY із посиланням на американського чиновника у середу, 28 серпня.
Перше застосування Україною F-16 проти Росії
Кілька днів поспіль армія РФ завдавала масованих ударів по українських енергетичних об'єктах із застосуванням найбільшої кількості ракет та авіабомб з початку повномасштабного вторгнення.
"В останні кілька днів Росія обстрілювала українські електростанції одними з найбільших шквалів ракет і планерних бомб з часів війни, яка почалася в лютому 2022 року з неспровокованого вторгнення Росії", — йдеться в публікації.
Саме після цього, за словами американського чиновника, ім'я якого видання не називає, Україна почала використовувати військові літаки F-16 у бойових діях.
Винищувачі F-16 в Україні
Винищувачі F-16 — найсучасніша зброя, яку коаліція на чолі із США надала Україні для війни з Росією. Як пише USA TODAY, Білий дім і Пентагон чинили опір, побоюючись, що президент Росії Володимир Путін розцінить це як ескалацію конфлікту.
Американські союзники надали винищувачі, і українські пілоти місяцями тренувалися на них у США, щоб навчитися керувати ними. Перші F-16 прибули в Україну на початку серпня. Чиновник, який підтвердив їх використання в бою, не був уповноважений говорити публічно.
Винищувачі здатні захищати повітряний простір України від російських вторгнень, збивати безпілотники та ракети, а також надавати підтримку військам на землі.
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