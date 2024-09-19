СБУ разоблачила институт, который помогал России восстанавливать разрушенные НПЗ

Украинский проектный институт помогал России восстанавливать НПЗ после атак дронов
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве руководителей ведущего украинского проектного института, которые помогали России восстанавливать нефтеперерабатывающие заводы после атак украинских дронов. Они получили полмиллиарда гривен "подрядных средств" от России.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в четверг, 19 сентября.
Помогали России возобновлять НПЗ
Служба безопасности Украины задержала председателя правления, двух руководителей специализированных отделов, главного инженера и еще одного инженера столичного института нефтяного профиля.
Задержанные помогали России восстанавливать свои НПЗ после атак украинских дронов почти за 500 миллионов гривен. В частности, они занимались дистанционным сопровождением проектов технологических процессов обновления и модернизации НПЗ.
В ходе обысков, которые провели в офисных и жилых помещениях в Киеве, Харькове и Львове, правоохранители изъяли мобильные телефоны, системные блоки, флешки, черновые записи и ноутбуки, которые содержали доказательства сотрудничества подозреваемых с Россией.
Пятерым задержанным сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Им грозит заключение на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Четверо из них под стражей. Продолжается следствие.
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