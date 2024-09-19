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Украинский проектный институт помогал России восстанавливать НПЗ после атак дронов

19 сентября 2024 15:00
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
СБУ разоблачила институт, который помогал России восстанавливать разрушенные НПЗ
Следственные действия СБУ. Фото: Служба безопасности Украины
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве руководителей ведущего украинского проектного института, которые помогали России восстанавливать нефтеперерабатывающие заводы после атак украинских дронов. Они получили полмиллиарда гривен "подрядных средств" от России.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в четверг, 19 сентября.

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Служба безопасности Украины задержала председателя правления, двух руководителей специализированных отделов, главного инженера и еще одного инженера столичного института нефтяного профиля.

СБУ НПЗ институт
СБУ проводит обыски. Фото: Служба безопасности Украины

Задержанные помогали России восстанавливать свои НПЗ после атак украинских дронов почти за 500 миллионов гривен. В частности, они занимались дистанционным сопровождением проектов технологических процессов обновления и модернизации НПЗ.

Коллаборационизм институт нефти Киев
Переписка с российской компанией "Газпром". Фото: СБУ
СБУ
Проекты, разрабатываемые для России. Фото: СБУ

В ходе обысков, которые провели в офисных и жилых помещениях в Киеве, Харькове и Львове, правоохранители изъяли мобильные телефоны, системные блоки, флешки, черновые записи и ноутбуки, которые содержали доказательства сотрудничества подозреваемых с Россией.

Институт помогал России по НПЗ
Доказательства сотрудничества с РФ. Фото: СБУ
Сотрудничество института нефти с РФ
Переписка подозреваемого. Фото: Служба безопасности Украины

Пятерым задержанным сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Им грозит заключение на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Четверо из них под стражей. Продолжается следствие.

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