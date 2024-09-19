СБУ викрила інститут який допомагав Росії відбудовувати зруйновані НПЗ

Український проєктний інститут допомагав Росії відновлювати НПЗ після атак дронів
Служба безпеки України викрила у Києві керівників провідного українського проєктного інституту, які допомагали Росії відновлювати нафтопереробні заводи після атак українських дронів. Вони отримали пів мільярда гривень "підрядних коштів" від Росії.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у четвер, 19 вересня.
Допомагали Росії відновлювати НПЗ
Служба безпеки України затримала голову правління, двох очільників спеціалізованих відділів, головного інженера та ще одного інженера столичного провідого інституту нафтового профілю.
Затримані допомагали Росії відбудовувати свої НПЗ після атак українських дронів за майже 500 мільйонів гривень. Зокрема, вони займалися дистанційним супроводом проєктів технологічних процесів відновлення та модернізації НПЗ.
В ході обшуків, які провели в офісних та житлових приміщеннях у Києві, Харкові та Львові правоохоронці вилучили мобільні телефони, системи блоки, флешки, чорнові записи та ноутбуки, які містили докази співпраці підозрюваних з Росією.
П'ятьом затриманим повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Їм загрожує ув'язнення терміном до 12 років з конфіскацією майна. Четверо з них під вартою. Триває слідство.
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