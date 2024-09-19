СБУ викрила інститут який допомагав Росії відбудовувати зруйновані НПЗ

Слідчі дії СБУ. Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України викрила у Києві керівників провідного українського проєктного інституту, які допомагали Росії відновлювати нафтопереробні заводи після атак українських дронів. Вони отримали пів мільярда гривень "підрядних коштів" від Росії.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у четвер, 19 вересня.

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Служба безпеки України затримала голову правління, двох очільників спеціалізованих відділів, головного інженера та ще одного інженера столичного провідого інституту нафтового профілю.

СБУ проводить обшуки. Фото: Служба безпеки України

Затримані допомагали Росії відбудовувати свої НПЗ після атак українських дронів за майже 500 мільйонів гривень. Зокрема, вони займалися дистанційним супроводом проєктів технологічних процесів відновлення та модернізації НПЗ.

Листування з російською компанією "Газпром". Фото: СБУ

Проєкти, які розробляли для Росії. Фото: СБУ

В ході обшуків, які провели в офісних та житлових приміщеннях у Києві, Харкові та Львові правоохоронці вилучили мобільні телефони, системи блоки, флешки, чорнові записи та ноутбуки, які містили докази співпраці підозрюваних з Росією.

Докази співпраці з РФ. Фото: СБУ

Листування підозрюваного. Фото: Служба безпеки України

П'ятьом затриманим повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Їм загрожує ув'язнення терміном до 12 років з конфіскацією майна. Четверо з них під вартою. Триває слідство.