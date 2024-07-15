Массовая продажа квартир — что происходит на рынке недвижимости

Украинцы массово продают свои квартиры, — эксперт по недвижимости
В Украине в первом полугодии 2024 года эксперты отметили увеличение количества объявлений о продаже жилой недвижимости — на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Количество предложений составило почти 270,5 тысяч.
Об этом сообщила руководитель сектора развития продаж "OLX Недвижимость" Оксана Остапчук, пишет "Телеграф".
Обманчивое оживление на рынке недвижимости
Рост количества объявлений о продаже жилой недвижимости свидетельствует не об оживлении рынка, а, скорее, о массовой распродаже квартир украинцами.
По мнению экспертов по недвижимости, спрос на жилье остается низким. Среднее количество откликов на одно объявление уменьшилось на 9,5%, и сейчас на каждое предложение откликаются в среднем лишь два потенциальных покупателя.
"Несмотря на уменьшение количества откликов на каждое среднестатистическое объявление о продаже квартир, цена жилья (по крайней мере, указанная в объявлениях) растет. По данным OLX, за год медианная цена выросла на 7,9% — до 1,9 млн гривен. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры - плюс 10% к ценнику (до 2,1 млн гривен). Однокомнатные прибавили в цене 9,1% (до 1,5 млн гривен), трехкомнатные — 6,5% (до 2,6 млн гривен)", — говорится в публикации.
Причины массовой продажи квартир
Эмиграция. Многие украинцы, которые выехали за границу и нашли работу, решают продать свое жилье в Украине, чтобы иметь стартовый капитал для приобретения недвижимости в ЕС.
Неуверенность в безопасности. Из-за продолжения военных действий и ракетных обстрелов даже в тыловых регионах некоторые владельцы решают продать свое жилье и перейти на аренду или планируют приобрести новое жилье после войны.
Изменения инвестиционной стратегии
Если раньше люди покупали квартиры для сдачи в аренду, то теперь пытаются избавиться от избыточной недвижимости из-за уменьшения спроса на аренду во многих городах, особенно на Левобережье Украины.
Приоритеты покупателей
73% покупателей ищут более дешевое жилье и отдают предпочтение квартирам на более низких этажах. Важным фактором является удаленность от стратегических объектов.
Популярность имеет жилье, вблизи которого расположены станции метро или остановки общественного транспорта. Также 55% покупателей интересуются новостройками (после 2011 года) и только 11,6% готовы рассматривать жилье советской застройки.
Цены на жилье на вторичном рынке в большинстве крупных городов тоже растут, причем даже более существенно, чем на первичке. Эксперты объясняют это тем, что на вторичке квартиры традиционно выставляют на продажу в долларах, а поскольку валютный курс вырос, поползли вверх и цены в гривнах.
Напомним, в Украине действуют законодательные ограничения по продаже недвижимости определенным категориям граждан. В частности, эти запреты касаются лиц, имеющих связи со страной-агрессором.
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