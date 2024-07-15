Массовая продажа квартир — что происходит на рынке недвижимости

Новостройка в Киеве. Фото: lun.ua

В Украине в первом полугодии 2024 года эксперты отметили увеличение количества объявлений о продаже жилой недвижимости — на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Количество предложений составило почти 270,5 тысяч.

Об этом сообщила руководитель сектора развития продаж "OLX Недвижимость" Оксана Остапчук, пишет "Телеграф".

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Обманчивое оживление на рынке недвижимости

Рост количества объявлений о продаже жилой недвижимости свидетельствует не об оживлении рынка, а, скорее, о массовой распродаже квартир украинцами.

По мнению экспертов по недвижимости, спрос на жилье остается низким. Среднее количество откликов на одно объявление уменьшилось на 9,5%, и сейчас на каждое предложение откликаются в среднем лишь два потенциальных покупателя.

"Несмотря на уменьшение количества откликов на каждое среднестатистическое объявление о продаже квартир, цена жилья (по крайней мере, указанная в объявлениях) растет. По данным OLX, за год медианная цена выросла на 7,9% — до 1,9 млн гривен. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры - плюс 10% к ценнику (до 2,1 млн гривен). Однокомнатные прибавили в цене 9,1% (до 1,5 млн гривен), трехкомнатные — 6,5% (до 2,6 млн гривен)", — говорится в публикации.

Причины массовой продажи квартир

Эмиграция. Многие украинцы, которые выехали за границу и нашли работу, решают продать свое жилье в Украине, чтобы иметь стартовый капитал для приобретения недвижимости в ЕС.

Неуверенность в безопасности. Из-за продолжения военных действий и ракетных обстрелов даже в тыловых регионах некоторые владельцы решают продать свое жилье и перейти на аренду или планируют приобрести новое жилье после войны.

Изменения инвестиционной стратегии

Если раньше люди покупали квартиры для сдачи в аренду, то теперь пытаются избавиться от избыточной недвижимости из-за уменьшения спроса на аренду во многих городах, особенно на Левобережье Украины.

Динамика роста цен на жилье. Фото: "Телеграф"

Приоритеты покупателей

73% покупателей ищут более дешевое жилье и отдают предпочтение квартирам на более низких этажах. Важным фактором является удаленность от стратегических объектов.

Популярность имеет жилье, вблизи которого расположены станции метро или остановки общественного транспорта. Также 55% покупателей интересуются новостройками (после 2011 года) и только 11,6% готовы рассматривать жилье советской застройки.

Цены на жилье на вторичном рынке в большинстве крупных городов тоже растут, причем даже более существенно, чем на первичке. Эксперты объясняют это тем, что на вторичке квартиры традиционно выставляют на продажу в долларах, а поскольку валютный курс вырос, поползли вверх и цены в гривнах.

Напомним, в Украине действуют законодательные ограничения по продаже недвижимости определенным категориям граждан. В частности, эти запреты касаются лиц, имеющих связи со страной-агрессором.

Мы также писали, что в Украине для владельцев разрушенных домов на оккупированных территориях или зонах боевых действий запустят возможность подачи заявлений в международный Реестр убытков через "Дію". Пока можно записаться на бета-тестирование.

Мы также писали, что в Украине работают сотни застройщиков, только в Киеве строится 188 жилых комплексов. Несмотря на войну, себестоимость строительства растет, а после ее окончания ожидается повышенный спрос, который может привести к подорожанию жилья.