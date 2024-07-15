Масовий продаж квартир — що відбувається на ринку нерухомості

Новобудова у Києві. Фото: lun.ua

В Україні у першому півріччі 2024 року експерти відзначили збільшення кількості оголошень про продаж житлової нерухомості — на 25% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Кількість пропозицій сягнула майже 270,5 тисяч.

Про це повідомила керівниця сектору розвитку продажів "OLX Нерухомість" Оксана Остапчук, пише "Телеграф".

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Оманливе пожвавлення на ринку нерухомості

Зростання кількості оголошень про продаж житлової нерухомості свідчить не про пожвавлення ринку, а, скоріше, про масовий розпродаж квартир українцями.

На думку експертів з нерухомості, попит на житло залишається низьким. Середня кількість відгуків на одне оголошення зменшилася на 9,5%, і зараз на кожну пропозицію відгукуються в середньому лише два потенційні покупці.

"Попри зменшення кількості відгуків на кожне середньостатистичне оголошення про продаж квартир, ціна житла (принаймні, вказана в оголошеннях) зростає. За даними OLX, за рік медіанна ціна зросла на 7,9% — до 1,9 млн гривень. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири — плюс 10% до цінника (до 2,1 млн гривень). Однокімнатні додали в ціні 9,1% (до 1,5 млн гривень), трикімнатні — 6,5% (до 2,6 млн гривень)", — йдеться в публікації.

Причини масового продажу квартир

Еміграція. Багато українців, які виїхали за кордон і знайшли роботу, вирішують продати своє житло в Україні, щоб мати стартовий капітал для придбання нерухомості в ЄС.

Невпевненість у безпеці. Через продовження військових дій та ракетних обстрілів навіть у тилових регіонах деякі власники вирішують продати своє житло та перейти на оренду або планують придбати нове житло після війни.

Зміни інвестиційної стратегії

Якщо раніше люди купували квартири для здачі в оренду, то тепер намагаються позбавитися надмірної нерухомості через зменшення попиту на оренду в багатьох містах, особливо на Лівобережжі України.

Динаміка зростання цін на житло. Фото: "Телеграф"

Пріоритети покупців

73% покупців шукають дешевше житло та віддають перевагу квартирам на нижчих поверхах. Важливим чинником є ​​віддаленість від стратегічних об’єктів.

Популярність має житло, поблизу якого розташовані станції метро чи зупинки громадського транспорту. Також 55% покупців цікавляться новобудовами (після 2011 року) та лише 11,6% готові розглядати житло радянської забудови.

Ціни на житло на вторинному ринку в більшості великих міст теж зростають, причому навіть більш суттєво, аніж на первинці. Експерти пояснюють це тим, що на вторинці квартири традиційно виставляють на продаж у доларах, а оскільки валютний курс зріс, поповзли вгору й ціни у гривнях.

Нагадаємо, в Україні діють законодавчі обмеження щодо продажу нерухомості певним категоріям громадян. Зокрема, ці заборони стосуються осіб, які мають зв'язки з країною-агресором.

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Ми також писали, що в Україні працюють сотні забудовників, лише в Києві будується 188 житлових комплексів. Попри війну, собівартість будівництва зростає, а після її закінчення очікується підвищений попит, який може призвести до здорожчання житла.