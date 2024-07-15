Масовий продаж квартир — що відбувається на ринку нерухомості

Українці масово продають свої квартири — експерт за нерухомості
В Україні у першому півріччі 2024 року експерти відзначили збільшення кількості оголошень про продаж житлової нерухомості — на 25% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Кількість пропозицій сягнула майже 270,5 тисяч.
Про це повідомила керівниця сектору розвитку продажів "OLX Нерухомість" Оксана Остапчук, пише "Телеграф".
Оманливе пожвавлення на ринку нерухомості
Зростання кількості оголошень про продаж житлової нерухомості свідчить не про пожвавлення ринку, а, скоріше, про масовий розпродаж квартир українцями.
На думку експертів з нерухомості, попит на житло залишається низьким. Середня кількість відгуків на одне оголошення зменшилася на 9,5%, і зараз на кожну пропозицію відгукуються в середньому лише два потенційні покупці.
"Попри зменшення кількості відгуків на кожне середньостатистичне оголошення про продаж квартир, ціна житла (принаймні, вказана в оголошеннях) зростає. За даними OLX, за рік медіанна ціна зросла на 7,9% — до 1,9 млн гривень. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири — плюс 10% до цінника (до 2,1 млн гривень). Однокімнатні додали в ціні 9,1% (до 1,5 млн гривень), трикімнатні — 6,5% (до 2,6 млн гривень)", — йдеться в публікації.
Причини масового продажу квартир
Еміграція. Багато українців, які виїхали за кордон і знайшли роботу, вирішують продати своє житло в Україні, щоб мати стартовий капітал для придбання нерухомості в ЄС.
Невпевненість у безпеці. Через продовження військових дій та ракетних обстрілів навіть у тилових регіонах деякі власники вирішують продати своє житло та перейти на оренду або планують придбати нове житло після війни.
Зміни інвестиційної стратегії
Якщо раніше люди купували квартири для здачі в оренду, то тепер намагаються позбавитися надмірної нерухомості через зменшення попиту на оренду в багатьох містах, особливо на Лівобережжі України.
Пріоритети покупців
73% покупців шукають дешевше житло та віддають перевагу квартирам на нижчих поверхах. Важливим чинником є віддаленість від стратегічних об’єктів.
Популярність має житло, поблизу якого розташовані станції метро чи зупинки громадського транспорту. Також 55% покупців цікавляться новобудовами (після 2011 року) та лише 11,6% готові розглядати житло радянської забудови.
Ціни на житло на вторинному ринку в більшості великих міст теж зростають, причому навіть більш суттєво, аніж на первинці. Експерти пояснюють це тим, що на вторинці квартири традиційно виставляють на продаж у доларах, а оскільки валютний курс зріс, поповзли вгору й ціни у гривнях.
Нагадаємо, в Україні діють законодавчі обмеження щодо продажу нерухомості певним категоріям громадян. Зокрема, ці заборони стосуються осіб, які мають зв'язки з країною-агресором.
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