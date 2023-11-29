Украинцы могут вернуть ошибочную оплату за газ — что для этого нужно

Пара рассматривает платежку за газ. Фото: myplanergy.de

Украинцы при оплате за газ могут ошибиться, указывая номер лицевого счета. Несмотря на это, они могут вернуть свои деньги.

Что для этого нужно, говорится в объяснении "Газправды".

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Как вернуть средства за газ

Сообщается, что для этого достаточно написать заявление в произвольной форме на возврат переплаты.

К заявлению необходимо прикрепить четкое фото чека с ошибочной оплатой и передать их. Это можно сделать двумя способами:

по электронной почте [email protected];

почтой по адресу: 25009, г. Кропивницкий, получатель ООО ГК "Нефтегаз Украины".

"Также плательщику необходимо добавить в пакет документов копию паспорта и идентификационного кода. При этом если средства необходимо вернуть на карту, отправьте справку с реквизитами банка, а чтобы перенести деньги на правильный лицевой счет — заявление о переносе", — объясняют в Газправде.

Какой сейчас тариф в Украине

В Украине не действует единый период на газ, так что каждый из поставщиков газа выставляет собственный.

Расценки колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр, однако поскольку большинство жителей страны являются клиентами "Нефтегаза", они платят 7,96 грн.

"Таким образом, при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за ноябрь нужно будет заплатить 78,8 грн. Однако стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа - и в разных регионах она разная", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине могут выделить из единого платежа за "голубое топливо" третью квитанцию за природный газ. Речь идет об оплате за содержание внутридомовых сетей.