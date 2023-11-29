Українці можуть повернути помилкову оплату за газ — що для цього потрібно

Пара розглядає платіжку за газ. Фото: myplanergy.de

Українці при оплаті за газ можуть помилитися, коли вказують номер особового рахунку. Попри це, вони все ж можуть повернути свої гроші.

Що для цього потрібно, йдеться в поясненні "Газправди".

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Як повернути кошти за газ

Повідомляється, що для цього достатньо лише написати заяву в довільній формі на повернення переплати.

До заяви необхідно прикріпити чітке фото чеку з помилковою оплатою та передати їх. Це можна зробити двома способами:

на електронну пошту [email protected];

поштою на адресу: 25009, м. Кропивницький, отримувач ТОВ ГК "Нафтогаз України".

"Також платнику необхідно додати до пакету документів копію паспорту та ідентифікаційного коду. При цьому якщо кошти необхідно повернути на картку, надішліть довідку з реквізитами банку, а щоб перенести гроші на правильний особовий рахунок — заяву про перенесення", — пояснюють в Газправді.

Який зараз тариф в Україні

В Україні не діє єдиний період на газ, тож кожен із постачальників газу виставляє власний.

Розцінки коливаються від 7,7 до 9,99 грн за кубометр, проте оскільки більшість жителів країни є клієнтами "Нафтогазу", вони платять 7,96 грн..

"Таким чином, при споживанні 9,9 кубометра (соцнорма на три особи, лише плита) за листопад потрібно буде заплатити 78,8 грн. Однак варто враховувати, що додатково стягується плата за доставку газу – і в різних регіонах вона різна", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні можуть виокремити з єдиного платежу за "блакитне паливо" "третю квитанцію" за природний газ. Йдеться про сплату за утримання внутрішньобудинкових мереж.