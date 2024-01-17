Рынок земли — кто может потерять право на участок и как этого избежать

Мужчина в поле. Фото: Prezi

Некоторые владельцы земельных участков могут потерять свои паи в 2025 году, если не оформят право собственности. Такие земли в виде части признают бесхозными и отдадут в собственность территориальной общине, на территории которой они расположены.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык на своей странице в Facebook.

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По словам эксперта, все граждане Украины, не заменившие сертификаты на паи на выписку из Реестра вещных прав на право собственности на земельный участок, должны оформить право собственности. Сделать это необходимо до 1 января 2025 года.

"Если же собственник неистребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, они считаются отказавшимися от получения земельного участка", — говорится в сообщении Дениса Башлыка.

Как оформить право собственности на землю

Для того чтобы реализовать свои права владельца сертификата на земельную долю, нужно:

Написать заявление в территориальный сельский, поселковый или городской совет о передаче в собственность земельного участка и запросить разрешение на разработку документации по землеустройству. Заказать у землеустроительной организации разработку проектной документации по установлению границ земельного участка. Подать заявление в Центр предоставления административных услуг о регистрации земельного участка и присвоении ему кадастрового номера. Утвердить в местном совете разработанную проектную документацию по землеустройству и оформить земельный участок в собственность. Провести у нотариуса государственную регистрацию права собственности на земельный участок.

Как оформить унаследованный участок (пай) в собственность

Если же обладатель сертификата на долю умер, такое право понадобится наследовать его родственникам. Для этого сначала нужно обратиться к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство на земельную долю и предоставить:

сертификат на пай;

свидетельство смерти владельца сертификата.

А уже после этого действовать по приведенному выше алгоритму.

Напомним, что владельцы земельных участков и паев в Украине должны платить налоги. Однако в некоторых случаях от них могут освободиться.