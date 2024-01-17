Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Украинцы могут потерять паи — как сохранить свои участки земли в 2024 году arrow

Украинцы могут потерять паи — как сохранить свои участки земли в 2024 году

17 января 2024 08:48
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Рынок земли — кто может потерять право на участок и как этого избежать
Мужчина в поле. Фото: Prezi
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Некоторые владельцы земельных участков могут потерять свои паи в 2025 году, если не оформят право собственности. Такие земли в виде части признают бесхозными и отдадут в собственность территориальной общине, на территории которой они расположены.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Почему можно потерять право на земельный участок (пай)

По словам эксперта, все граждане Украины, не заменившие сертификаты на паи на выписку из Реестра вещных прав на право собственности на земельный участок, должны оформить право собственности. Сделать это необходимо до 1 января 2025 года.

"Если же собственник неистребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, они считаются отказавшимися от получения земельного участка", — говорится в сообщении Дениса Башлыка.

Как оформить право собственности на землю

Для того чтобы реализовать свои права владельца сертификата на земельную долю, нужно:

  1. Написать заявление в территориальный сельский, поселковый или городской совет о передаче в собственность земельного участка и запросить разрешение на разработку документации по землеустройству.
  2. Заказать у землеустроительной организации разработку проектной документации по установлению границ земельного участка.
  3. Подать заявление в Центр предоставления административных услуг о регистрации земельного участка и присвоении ему кадастрового номера.
  4. Утвердить в местном совете разработанную проектную документацию по землеустройству и оформить земельный участок в собственность.
  5. Провести у нотариуса государственную регистрацию права собственности на земельный участок.

Как оформить унаследованный участок (пай) в собственность

Если же обладатель сертификата на долю умер, такое право понадобится наследовать его родственникам. Для этого сначала нужно обратиться к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство на земельную долю и предоставить:

  • сертификат на пай;
  • свидетельство смерти владельца сертификата.

А уже после этого действовать по приведенному выше алгоритму.

Напомним, что владельцы земельных участков и паев в Украине должны платить налоги. Однако в некоторых случаях от них могут освободиться.

земельная реформа
земля
рынок земли
аграрии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме