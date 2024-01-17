Ринок землі — хто може втратити право на ділянку та як цього уникнути

Українці можуть втратити паї — як зберегти свої ділянки землі у 2024 році
Деякі власники земельних ділянок можуть втратити свої паї у 2025 році, якщо не оформлять право власності. Такі землі у вигляді частки визнають безгоспними та віддадуть у власність територіальній громаді, на території якої вони розташовані.
Про це повідомив заступник міністра аграрної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик на своїй сторінці у Facebook.
Чому можна втратити право на земельну ділянку (пай)
За словами експерта, всі громадяни України, які не замінили сертифікати на паї на виписку з Реєстру речових прав на право власності на земельну ділянку, повинніоформити право власності. Зробити це потрібно до 1 січня 2025 року.
"Якщо ж власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, вони вважаються такими, що відмовилися від отримання земельної ділянки", — йдеться у дописі Дениса Башлика.
Як оформити право власності на землю
Для того, щоб реалізувати свої права власника сертифіката на земельну частку, потрібно:
- Написати заяву до територіальної сільської, селищної або міської ради про передачу у власність земельної ділянки та запросити дозвіл на розроблення документації із землеустрою.
- Замовити у землевпорядної організації розроблення проєктної документації щодо встановлення меж земельної ділянки.
- Подати заяву до Центру надання адміністративних послуг про реєстрацію земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера.
- Затвердити в місцевій раді розроблену проєктну документацію із землеустрою та оформити земельну ділянку у власність.
- Провести у нотаріуса державну реєстрацію права власності на земельну ділянку.
Як оформити успадковану ділянку (пай) у власність
Якщо ж власник сертифіката на земельну частку помер, таке право знадобиться успадкувати його родичам. Для цього спочатку потрібно звернутися до нотаріуса для отримання свідоцтва про право на спадщину на земельну частку і надати:
- сертифікат на пай;
- свідоцтво про смерть власника сертифіката.
А вже після цього діяти за алгоритмом, який наведено вище.
Нагадаємо, що власники земельних ділянок та паїв в Україні повинні сплачувати податки. Проте в деяких випадках від них можуть звільнити.
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