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Українці можуть втратити паї — як зберегти свої ділянки землі у 2024 році

17 січня 2024 08:48
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ринок землі — хто може втратити право на ділянку та як цього уникнути
Чоловік на полі. Фото: Prezi
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Деякі власники земельних ділянок можуть втратити свої паї у 2025 році, якщо не оформлять право власності. Такі землі у вигляді частки визнають безгоспними та віддадуть у власність територіальній громаді, на території якої вони розташовані.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик на своїй сторінці у Facebook.

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Чому можна втратити право на земельну ділянку (пай)

За словами експерта, всі громадяни України, які не замінили сертифікати на паї на виписку з Реєстру речових прав на право власності на земельну ділянку, повинніоформити право власності. Зробити це потрібно до 1 січня 2025 року.

"Якщо ж власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, вони вважаються такими, що відмовилися від отримання земельної ділянки", — йдеться у дописі Дениса Башлика.

Як оформити право власності на землю

Для того, щоб реалізувати свої права власника сертифіката на земельну частку, потрібно:

  1. Написати заяву до територіальної сільської, селищної або міської ради про передачу у власність земельної ділянки та запросити дозвіл на розроблення документації із землеустрою.
  2. Замовити у землевпорядної організації розроблення проєктної документації щодо встановлення меж земельної ділянки.
  3. Подати заяву до Центру надання адміністративних послуг про реєстрацію земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера.
  4. Затвердити в місцевій раді розроблену проєктну документацію із землеустрою та оформити земельну ділянку у власність.
  5. Провести у нотаріуса державну реєстрацію права власності на земельну ділянку.

Як оформити успадковану ділянку (пай) у власність

Якщо ж власник сертифіката на земельну частку помер, таке право знадобиться успадкувати його родичам. Для цього спочатку потрібно звернутися до нотаріуса для отримання свідоцтва про право на спадщину на земельну частку і надати:

  • сертифікат на пай;
  • свідоцтво про смерть власника сертифіката.

А вже після цього діяти за алгоритмом, який наведено вище.

Нагадаємо, що власники земельних ділянок та паїв в Україні повинні сплачувати податки. Проте в деяких випадках від них можуть звільнити. 

земельна реформа
земля
ринок землі
аграрії

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