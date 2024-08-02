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Украинцы все меньше хотят возвращаться домой из Европы — социолог привел новые данные

2 августа 2024 18:52
Евгения Брюховецкая - редактор
Большая половина украинцев не хотят возвращаться в Украину из Европы
Украинцы за границей. Иллюстративное фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

За рубежом в настоящее время находятся более восьми миллионов граждан Украины. В то же время домой из европейских стран хотят вернуться 64%.

Об этом заявила социолог, директор компании Gradus Research Евгения Близнюк в интервью Укринформу.

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Согласно социологическому исследованию, 64% опрошенных, которые имеют временную защиту в странах ЕС, хотят вернуться в Украину. Большинство из них объясняет это неудачной адаптацией за границей, что связано с иностранными языками. В результате недостаточных знаний языков украинцы не могут найти там работу.

По мнению Близнюк, несмотря на пессимистические прогнозы относительно количества желающих вернуться, большая часть из них все же вернется, поскольку жизнь в привычной среде для них значительно легче и комфортнее.

Как известно, в прошлом году показатель людей, планирующих вернуться в Украину, составил 72%.

"То есть снижение намерения возвращаться существенно. В то же время количество людей, которые намерены оставаться и прилагать усилия, чтобы закрепиться в странах ЕС, осталось неизменным — на уровне 12-15%", — рассказала социолог.

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