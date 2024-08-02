Більша половина українців не хочуть повертатися в Україну з країн Європи

Українці за кордоном. Ілюстративне фото: Reuters

За кордоном наразі перебувають понад вісім мільйонів громадян України. Водночас додому з європейських країн хочуть повернутися 64%.

Про це заявила соціологиня, директорка компанії Gradus Research Євгенія Близнюк в інтерв'ю Укрінформу.

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Згідно із соціологічним дослідженням, 64% опитаних, які мають тимчасовий захист у країнах ЄС, хочуть повернутися до України. Більшість з них пояснює це невдалою адаптацією за кордоном, що пов'язано з іноземними мовами. Внаслідок недостатніх знань мов українці не можуть знайти там роботу.

На думку Близнюк, попри песимістичні прогнози щодо кількості охочих повернутися, більша частина з них все ж повернеться, оскільки життя у звичному середовищі для них значно легше і комфортніше.

Як відомо, минулого року показник людей, які планують повернутися до України, становив 72%.

"Тобто зниження наміру повертатися є суттєвим. Водночас кількість людей, які мають намір залишатися і докладати зусиль, аби закріпитися у країнах ЄС, залишилася незмінною — на рівні 12-15%", — розповіла соціолог.