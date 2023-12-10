Украинцы за границей могут оформить паспорта — что для этого нужно
Украинцы, которые на сегодняшний день находятся за границей, могут оформить внутренний и загранпаспорта. Это можно сделать в заграничных обособленных подразделениях ГП "Документ".
Об этом пишет Pmg.ua.
Как украинцы смогут оформить ГП "Документ"
Отмечается, что благодаря таким изменениям украинцы смогут подать соответствующие документы и анкеты-заявления, даже находясь далеко за границей.
"Изменениями предусмотрено ввести процедуру приемки ГП "Документ" за границей документов и анкет-заявлений от лиц, впервые оформляющих паспорт гражданина Украины после достижения 18-летия", — говорится в сообщении.
В Минреинтеграции объясняют, для того чтобы установить личность в режиме видеоконференцсвязи с участием заявителя и членов его семьи, близкой особым подразделениям, ГП "Документ" предоставят все необходимые возможности.
В то же время в Пенсионном фонде Украины напоминают, что некоторые украинцы рискуют потерять жилищные субсидии на коммунальные услуги. Речь идет о тех, кто продолжает накапливать долги.
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