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Украинцы за границей могут оформить паспорта — что для этого нужно

10 декабря 2023 00:47
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Украинцы за границей могут оформить паспорта — что для этого нужно
Женщина оформляет загранпаспорт. Фото: Паспортный сервис
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Украинцы, которые на сегодняшний день находятся за границей, могут оформить внутренний и загранпаспорта. Это можно сделать в заграничных обособленных подразделениях ГП "Документ".

Об этом пишет Pmg.ua.

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Отмечается, что благодаря таким изменениям украинцы смогут подать соответствующие документы и анкеты-заявления, даже находясь далеко за границей.

"Изменениями предусмотрено ввести процедуру приемки ГП "Документ" за границей документов и анкет-заявлений от лиц, впервые оформляющих паспорт гражданина Украины после достижения 18-летия", — говорится в сообщении.

В Минреинтеграции объясняют, для того чтобы установить личность в режиме видеоконференцсвязи с участием заявителя и членов его семьи, близкой особым подразделениям, ГП "Документ" предоставят все необходимые возможности.

В то же время в Пенсионном фонде Украины напоминают, что некоторые украинцы рискуют потерять жилищные субсидии на коммунальные услуги. Речь идет о тех, кто продолжает накапливать долги.

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