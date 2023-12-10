Українці за кордоном можуть оформити паспорти — що для цього потрібно
Українці, які на сьогодні перебувають за кордоном, мають змогу оформити внутрішній та закордонний паспорти. Це можна зробити у закордонних відокремлених підрозділах ДП "Документ".
Про це пише Pmg.ua.
Як українці зможуть оформити ДП "Документ"
Зазначається, що завдяки таким змінам українці зможуть подати відповідні документи та анкети-заяви навіть перебуваючи далко за кордоном.
"Змінами передбачено запровадити процедуру приймання ДП "Документ" за кордоном документів та анкет-заяв від осіб, які вперше оформляють паспорт громадянина України після досягнення 18-річчя", — йдеться в повідомленні.
В Мінреінтеграції пояснюють, для того, щоб встановити особу в режимі відеоконференцзв’язку за участю заявника і членів його сім’ї, близької особом підрозділам, ДП "Документ" нададуть всі необхідні можливості.
Водночас у Пенсійному фонді України нагадують, що деякі українці ризикують втратити житлові субсидії на комунальні послуги. Йдеться про тих, хто продовжує накопичувати борги.
Читайте Новини.LIVE!