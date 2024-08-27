Украинцы смогут наблюдать парад планет 28 августа

Парад планет. Фото: depositphotos

Утром 28 августа украинцы могут наблюдать уникальное астрономическое явление. А именно парад шести планет вместе с Луной.

Об этом сообщило издание Сnet.com.

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Что такое парад планет

Парад планет — это явление, при котором несколько планет Солнечной системы одновременно видны на небе, хотя их орбиты не находятся в одной плоскости и не образуют идеальную линию. Это разговорный термин, указывающий на то, что планеты расположены близко друг к другу.

Парад планет 28 августа

В этом августе на небе можно будет увидеть парад шести планет: Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн, а также спутник Земли — Луна. Все эти небесные тела будут просматриваться на одной стороне от Солнца, образуя сегмент шириной около 160 градусов.

Как наблюдать парад планет

В течение августа планеты Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн будут видны с севера до раннего рассвета. 28 августа Луна, точнее его ниспадающий серп, будет находиться рядом с Марсом.

Утром в восточной части неба можно будет наблюдать Меркурий, Марс, Юпитер и Уран, а Нептун и Сатурн разместятся на юго-западе. В ясную погоду все эти планеты, за исключением Нептуна и Урана, можно будет увидеть невооруженным глазом.

Желтый Сатурн, который будет виден с позднего вечера, будет размещаться в созвездии Водолея. Нептун, находящийся в созвездии Рыб, можно увидеть только через телескоп или мощный бинокль.

Уран, расположенный в созвездии Тельца, также будет виден только с помощью бинокля. Юпитер и красный Марс появятся позже, также в созвездии Тельца.

Меркурий, находящийся в созвездии Льва, присоединится к параду перед рассветом. Он будет виден очень близко к горизонту и только в течение короткого времени перед восходом Солнца.

Следующие советы планет

После этого уникального парада 28 августа 2024 следующее подобное явление состоится 28 февраля 2025. Тогда на небе одновременно будут видны семь планет: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс.