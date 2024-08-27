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Українці зможуть побачити унікальне астрономічне явище — коли і де спостерігати

27 серпня 2024 23:59
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Українці зможуть спостерігати парад планет 28 серпня
Парад планет. Фото: depositphotos
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Вранці 28 серпня українці можуть спостерігати унікальне астрономічне явище. А саме парад шести планет разом із Місяцем. 

Про це повідомило видання Сnet.com.

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Що таке парад планет

Парад планет — це явище, при якому кілька планет Сонячної системи одночасно видні на небі, хоча їх орбіти не знаходяться в одній площині і не утворюють ідеальної лінії. Це розмовний термін, що вказує на те, що планети розташовані близько одна до одної.

Парад планет 28 серпня 

Цього серпня на небі можна буде побачити парад шести планет: Меркурій, Марс, Юпітер, Уран, Нептун і Сатурн, а також супутник Землі — Місяць. Всі ці небесні тіла будуть видимі на одній стороні від Сонця, утворюючи сегмент шириною близько 160 градусів.

Як спостерігати парад планет

Протягом всього серпня планети Марс, Юпітер, Уран, Нептун і Сатурн будуть видні з півночі до раннього світанку. 28 серпня Місяць, точніше його спадаючий серп, буде знаходитися поруч з Марсом.

Вранці в східній частині неба можна буде спостерігати Меркурій, Марс, Юпітер та Уран, а Нептун і Сатурн розташуються на південному заході. При ясній погоді всі ці планети, за винятком Нептуна і Урана, можна буде побачити неозброєним оком.

Жовтий Сатурн, що буде видний з пізнього вечора, розташовуватиметься у сузір'ї Водолія. Нептун, що перебуває в сузір'ї Риб, можна побачити тільки через телескоп або потужний бінокль.

Уран, розташований у сузір'ї Тельця, також буде видний тільки за допомогою бінокля. Юпітер і червоний Марс з'являться пізніше, також у сузір'ї Тельця.

Меркурій, що перебуває в сузір'ї Лева, приєднається до параду перед світанком. Він буде видимий дуже близько до горизонту і лише протягом короткого часу перед сходом Сонця.

Наступні паради планет

Після цього унікального параду 28 серпня 2024 року наступне подібне явище відбудеться 28 лютого 2025 року. Тоді на небі одночасно будуть видимі сім планет: Сатурн, Меркурій, Нептун, Венера, Уран, Юпітер і Марс.

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