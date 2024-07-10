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Украинцам продлили срок пользования роумингом без доплат — что нужно знать

10 июля 2024 18:41
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Бригадир София
редактор
Украинцы смогут еще год пользоваться роумингом в странах ЕС
Женщина разговаривает по телефону. Фото: Рexels
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Операторы ЕС и Украины договорились продлить совместное заявление на еще один год. Благодаря этому украинцы, проживающие в странах Евросоюза, смогут и дальше пользоваться роумингом без дополнительной оплаты.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в среду, 10 июля.

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К общему роумингу присоединились 22 европейских и 7 украинских операторов связи, включая 3Mob, Data Group, Kyivstar, Lifecell, Ukrtelecom, Vega, Vodafone Ukraine.

Это стало возможным после подписания совместного заявления в апреле 2022 года. Украина активно работает над интеграцией в зону роуминга ЕС. В частности, страна рассматривает возможность внедрения политики ЕС "Роуминг как дома", которая будет распространяться на всех операторов Европейского Союза. Для этого необходимо, чтобы ЕС оценила украинское законодательство.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об имплементации норм европейского законодательства по роумингу.

Также писали, что Европейская комиссия предлагала расширить действие мобильного роуминга на территорию Украины.

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