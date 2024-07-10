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Українцям подовжили термін користування роумінгом без доплат — що потрібно знати

10 липня 2024 18:41
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Бригадир Софія
редактор
Українці зможуть ще рік користуватися роумінгом в країнах ЄС
Жінка розмовляє по телефону. Фото: Рexels
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Оператори ЄС і України домовилися продовжити спільну заяву на ще один рік. Завдяки цьому українці, що мешкають у країнах Євросоюзу, зможуть і надалі користуватися роумінгом без додаткової оплати.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у середу, 10 липня.

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До спільного роумінгу приєдналися 22 європейських та 7 українських операторів зв'язку, включаючи 3Mob, Data Group, Kyivstar, Lifecell, Ukrtelecom, Vega, Vodafone Ukraine.

Це стало можливим після підписання спільної заяви у квітні 2022 року. Україна наразі активно працює над інтеграцією в зону роумінгу ЄС. Зокрема, країна розглядає можливість впровадження політики ЄС "Роумінг як вдома", яка поширюватиметься на всіх операторів Європейського Союзу. Для цього необхідно, щоб ЄС оцінила українське законодавство.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо імплементації норм європейського законодавства з роумінгу

Також ми писали, що Європейська комісія пропонувала розширити дію мобільного роумінгу на територію України. 

Європейський союз українці Україна Мінцифри роумінг мобільні оператори мобільний оператор

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