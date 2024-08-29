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Украинцам нужно работать по 10 часов в день — эксперт объяснил для чего

29 августа 2024 11:35
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Эксперт предлагает увеличить в Украине рабочий день на два часа
Человек работает на заводе. Фото иллюстративное: УНИАН
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Украине во время войны нужно увеличить продолжительность рабочего дня до десяти часов в сутки вместо привычных восьми. Таким образом, украинцы могли бы поднять обороноспособность страны.

Такое мнение высказал эксперт по энергетическим вопросам Андрей Гнатуш в эфире "Киев24" 29 августа.

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Эксперт заявил, что украинцам нужно мощно приобщаться к повышению обороноспособности страны.

"Украинцам нужно максимально мобилизоваться. Кто забыл, тот может в темноте посидеть и посмотреть на черные улицы за окном. Максимально приобщаться к повышению обороноспособности страны", — заявил Гнатуш.

Он добавил, что у военных ненормированный "график" работы и порой приходится работать без выходных круглосуточно.

"Я бы на месте государства рассмотрел вариант перевода с 8-часового рабочего дня на 10-часовой . Два часа работаем на восстановление экономики страны, энергетические мощности и ВПК. У военнослужащих 60 часов в неделю рабочий, а если есть боевое распоряжение, то 24/ 7". – сказал эксперт.

Какие нормы труда предусмотрены в законе

Отметим, что согласно ст. 50 Кодекса законов о труде нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю.

Однако предприятия и организации при заключении коллективного договора имеют право устанавливать меньшую, но не большую норму продолжительности рабочего дня. На продолжительность рабочего дня по-прежнему влияли также праздничные и нерабочие дни.

Однако в период действия военного положения упомянутые нормы КЗоТ не применяются. Это прямо отмечено в ч. 6 ст. 6 Закона №2136. В частности, не применяются нормы статей 71-73 КЗоТ (праздничные и нерабочие дни). На практике это означает, что официальных праздничных и нерабочих дней в Украине нет.

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