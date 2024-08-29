Експерт пропонує збільшити в Україні робочий день на дві години

Чоловік працює на заводі. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україні на час війни потрібно збільшити тривалість робочого дня до десяти годин на добу замість звичних восьми. Таким чином українці могли б підняти обороноздатність країни.

Таку думку висловив експерт з енергетичних питань Андрій Гнатуш в етері "Київ24" 29 серпня.

Читайте також:

Українцям треба працювати по 10 годин

Експерт заявив, що українцям потрібно потужно долучатися до підняття обороноздатності країни.

"Українцям потрібно максимально мобілізуватися. Хто забув, той може в темряві посидіти й подивитися на чорні вулиці за вікном. Максимально долучатися до підняття обороноздатності країни", — заявив Гнатуш.

Він додав, що у військових ненормований "графік" роботи і деколи доводиться працювати без вихідних цілодобово.

"Я б на місці держави розглянув варіант переведення з 8-годинного робочого дня на 10-годинний. Дві години працюємо на відновлення економіки країни, енергетичні потужності та ВПК. У військовослужбовців 60 годин на тиждень робочий, а якщо є бойове розпорядження, то 24/7", — сказав експерт.

Які норми праці передбачені у законі

Зазначимо, що згідно з ст. 50 Кодексу законів про працю нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Проте, підприємства та організації при укладанні колективного договору мають право встановлювати меншу, але не більшу норму тривалості робочого дня. На тривалість робочого дня раніше впливали також святкові та неробочі дні.

Однак в період дії воєнного стану згадані норми КЗпП не застосовуються. Це прямо зазначено у ч. 6 ст. 6 Закону №2136. Зокрема, не застосовуються норми статей 71-73 КЗпП (святкові і неробочі дні). На практиці це означає, що офіційних святкових та неробочих днів в Україні немає.