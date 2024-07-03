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Украинцев предупредили о замедлении движения на КПП на границе с Польшей — что известно

3 июля 2024 19:03
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Бригадир София
редактор
На нескольких КПП на границе с Польшей наблюдается замедленное движение
Очереди на границе. Фото: Радио Свобода
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Государственная пограничная служба Украины предупредила о замедленном движении на нескольких контрольно-пропускных пунктах с Польшей. Украинцев призывают выбрать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Об этом ГПСУ сообщили в Facebook в четверг, 3 июля.

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ГПСУ предупредили о возможном замедлении движения на КПП "Шегини" из-за технических работ, о которых сообщила польская сторона. Также наблюдается задержка при оформлении на пунктах пропуска "Рава-Русская" и "Угринов". В ГПСУ призвали граждан учесть эту информацию и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот
Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что утром в среду, 3 июля, в нескольких пунктах пропуска на границе Украины были зафиксированы очереди.

Недавно на трассе Одесса — Рени произошли столкновения между водителями из-за значительных очередей.

Польша граница КПП пограничники ГПСУ очереди на границе

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