На нескольких КПП на границе с Польшей наблюдается замедленное движение

Очереди на границе. Фото: Радио Свобода

Государственная пограничная служба Украины предупредила о замедленном движении на нескольких контрольно-пропускных пунктах с Польшей. Украинцев призывают выбрать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Об этом ГПСУ сообщили в Facebook в четверг, 3 июля.

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ГПСУ предупредили о возможном замедлении движения на КПП "Шегини" из-за технических работ, о которых сообщила польская сторона. Также наблюдается задержка при оформлении на пунктах пропуска "Рава-Русская" и "Угринов". В ГПСУ призвали граждан учесть эту информацию и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что утром в среду, 3 июля, в нескольких пунктах пропуска на границе Украины были зафиксированы очереди.

Недавно на трассе Одесса — Рени произошли столкновения между водителями из-за значительных очередей.