На кількох КПП на кордоні з Польщею спостерігається сповільнений рух

Черги на Кордоні. Фото: Радіо Свобода

Державна прикордонна служба України попередила про сповільнений рух на кількох контрольно-пропускних пунктах з Польщею.Українців закликають обрати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Про це ДПСУ повідомили в Facebook у четвер, 3 липня.

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ДПСУ попередили про можливе сповільнення руху на КПП "Шегині" через технічні роботи, про які повідомила польська сторона. Також спостерігається затримка при оформленні на пунктах пропуску "Рава-Руська" та "Угринів". У ДПСУ закликали громадян урахувати цю інформацію та, за можливістю, вибирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що вранці у середу, 3 липня, на кількох пунктах пропуску на кордоні України були зафіксовані черги.

Нещодавно на трасі Одеса — Рені відбулися сутички між водіями через значні черги.