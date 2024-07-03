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Українців попередили про сповільнення руху на КПП на кордоні з Польщею — що відомо

3 липня 2024 19:03
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На кількох КПП на кордоні з Польщею спостерігається сповільнений рух
Черги на Кордоні. Фото: Радіо Свобода
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Державна прикордонна служба України попередила про сповільнений рух на кількох контрольно-пропускних пунктах з Польщею.Українців закликають обрати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Про це ДПСУ повідомили в Facebook у четвер, 3 липня.

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ДПСУ попередили про можливе сповільнення руху на КПП "Шегині" через технічні роботи, про які повідомила польська сторона. Також спостерігається затримка при оформленні на пунктах пропуску "Рава-Руська" та "Угринів". У ДПСУ закликали громадян урахувати цю інформацію та, за можливістю, вибирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот
Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що вранці у середу, 3 липня, на кількох пунктах пропуску на кордоні України були зафіксовані черги.

Нещодавно на трасі Одеса — Рені відбулися сутички між водіями через значні черги.

Польща кордон КПП прикордонники ДПСУ черги на кордоні

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