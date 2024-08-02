Укрэнерго заявило об отключениях в пяти областях 2 августа

Энергетик ДТЭК на месте обстрела. Фото: ДТЭК

В Украине из-за боевых действий и по техническим причинам полностью или частично обесточены 484 населенных пункта. Без света остались жители пяти областей.

Об этом сообщили в Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пятницу, 2 августа.

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В каких областях есть обесточивание

По данным Укрэнерго, из-за боевых действий есть обесточивание в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам обесточивались потребители в Сумской и Черниговской областях. Полностью или частично отсутствует свет в 484 населенных пунктах.

Как сообщили в Укрэнерго, отключения 2 августа не прогнозируются. Потребление продолжает сохраняться на одном уровне. Вчера, 1 августа, суточный максимум был зафиксирован вечером. Его уровень — на 1,2% выше, чем тот же показатель 31 июля.

"Поскольку энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян и на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты — призываем, по возможности, перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы: с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций", — отметили в Укрэнерго.

Напомним, российская армия за минувшие сутки дважды обстреляла территорию Харьковской области. Россияне били из минометов и реактивных систем залпового огня.

Как мы сообщали, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что вряд ли в Украине будут стабильные поставки электроэнергии в течение следующих трех месяцев.

В то же время, по мнению нардепа Юрия Камельчука, Украина возобновит 1,5-2 ГВт тепловой электрогенерации до конца года. Он объяснил, как происходит и что влияет на восстановление важных объектов.