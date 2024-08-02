Укренерго заявило про відключення у п'яти областях 2 серпня

Енергетик ДТЕК на місці обстрілу. Фото: ДТЕК

В Україні через бойові дії та з технічних причин повністю або частково знеструмлені 484 населені пункти. Без світла залишилися жителі п'яти областей.

Про це повідомили в Національній енергетичній компанії "Укренерго" у п'ятницю, 2 серпня.

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В яких областях є знеструмлення

За даними Укренерго, через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин знеструмлювались споживачі у Сумській та Чернігівській областях. Повністю або частково відсутнє світло у 484 населених пунктах.

Як повідомили в Укренерго, відключення 2 серпня не прогнозуються.

Споживання продовжує зберігатись на одному рівні. Вчора, 1 серпня, добовий максимум був зафіксований увечері. Його рівень — на 1,2% вищий, ніж той же показник 31 липня.

"Оскільки енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян і на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти — закликаємо, за можливості, перенести користування потужними електроприладами на денні години: з 11:00 до 15:00. Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій", — зазначили в Укренерго.

Нагадаємо, російська армія за минулу добу двічі обстріляла територію Харківської області. Росіяни били з мінометів та реактивних систем залпового вогню.

Як ми повідомляли, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко заявив, що навряд чи в Україні буде стабільне постачання електроенергії протягом наступних трьох місяців.

Водночас, на думку нардепа Юрія Камельчука, Україна відновить 1,5-2 ГВт теплової електрогенерації до кінця року. Він пояснив, як відбувається та що впливає на відновлення важливих об'єктів.