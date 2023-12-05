"Укргидроэнерго" объявила тендер на сумму 1,24 млн грн — как реагируют украинцы
Компания "Укргидроэнерго" объявила тендер на "консультационные услуги" за 1,24 млн грн. В украинском обществе такая инициатива вызвала очень негативную реакцию.
Информация о тендере появилась на сайте Prozorro.
Деньги должны идти на армию
Украинцы уже успели отреагировать на идею Госпотребслужбы. В общем, они восприняли эту инициативу негативно. Большинство наших граждан требует тратить средства на помощь Силам обороны. В частности, напоминают, что война в стране еще не закончилась.
Напомним, что в Николаевской области продолжаются работы по восстановлению онкологического центра, который был поврежден в первые дни полномасштабного вторжения. Медицинское учреждение пострадало от российских артобстрелов в течение весны 2022 года.
Также мы писали, что чиновники Харьковской области хотели нажиться на строительстве укрытия для школьников. Впрочем, журналисты обнаружили в документации товары по завышенной стоимости.
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