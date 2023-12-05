Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow "Укргидроэнерго" объявила тендер на сумму 1,24 млн грн — как реагируют украинцы arrow

"Укргидроэнерго" объявила тендер на сумму 1,24 млн грн — как реагируют украинцы

5 декабря 2023 23:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
"Укргидроэнерго" объявила тендер на сумму 1,24 млн грн — как реагируют украинцы
Здание "Укргидроэнерго". Фото: Укргидроэнерго
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Компания "Укргидроэнерго" объявила тендер на "консультационные услуги" за 1,24 млн грн. В украинском обществе такая инициатива вызвала очень негативную реакцию.

Информация о тендере появилась на сайте Prozorro.

Читайте также:
прозрачно
Тендер на сайте Prozorro. Фото: скриншот

Деньги должны идти на армию

Украинцы уже успели отреагировать на идею Госпотребслужбы. В общем, они восприняли эту инициативу негативно. Большинство наших граждан требует тратить средства на помощь Силам обороны. В частности, напоминают, что война в стране еще не закончилась.

прозрачно
Реакция украинцев на тендер на сайте Prozorro. Фото: скриншот

Напомним, что в Николаевской области продолжаются работы по восстановлению онкологического центра, который был поврежден в первые дни полномасштабного вторжения. Медицинское учреждение пострадало от российских артобстрелов в течение весны 2022 года.

Также мы писали, что чиновники Харьковской области хотели нажиться на строительстве укрытия для школьников. Впрочем, журналисты обнаружили в документации товары по завышенной стоимости.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации - 80x80

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн — какие вакансии предлагают

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме