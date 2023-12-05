"Укргідроенерго" оголосила тендер на суму 1,24 млн грн — як реагують українці
Компанія "Укргідроенерго" оголосила тендер на "консультаційні послуги" за 1,24 млн грн. В українському суспільстві така ініціатива викликала велльми негативну реакцію.
Інформація про тендер з'явилася на сайті Prozorro.
Гроші мають іти на армію
Українці вже встигли відреагувати на ідею Держспоживслужби. Загалом вони сприйняли цю ініціативу негативно. Більша частина наших громадян вимагає витрачати кошти на допомогу Силам оборони. Зокрема нагадують, що війна в країні ще не закінчилася.
Нагадаємо, що у Миколаївській області тривають роботи з відновлення онкологічного центру, який було пошкоджено у перші дні повномасштабного вторгнення. Медичний заклад постраждав від російських артобстрілів протягом весни 2022 року.
Також ми писали, що чиновники Харківської області хотіли нажитися на будівництві укриття для школярів. Втім, журналісти виявили у документації товари за завищеною вартістю.
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