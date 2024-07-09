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Укроборонпром подтвердил намерения отстроить самолет "Мрія"

9 июля 2024 23:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Украине планируют отстроить уничтоженный оккупантами самолет "Мрія" — Укроборонпром
Самолет "Мрія". Фото: vsim.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украина планирует отстроить один из самых больших грузовых самолетов АН-225 "Мрія" . Единственную модель этого летательного аппарата российские оккупанты уничтожили в феврале 2022 года.

О планах по восстановлению самолета в комментарии изданию "Укринформ" рассказал во вторник, 9 июля, на полях саммита НАТО в Вашингтоне председатель наблюдательного совета Укроборонпрома Давид Ломджария.

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Ломджария отметил, что планы по восстановлению "Мечты" есть, однако он не может вдаваться в подробности касательно сроков восстановления и технических деталей.

"Мы знаем, что цель компании-супервайзера — отстроить этот самолет и продемонстрировать миру, что Украина способна воспроизвести это авиасудно, которое является легендарным в индустрии тяжелых транспортников", — подчеркнул представитель Укроборонпрома.

Напомним, в феврале этого года СБУ завершила расследование по факту уничтожения самолета "Мрія". Следователи сообщили, что к временному захвату стратегически важного аэродрома во время боев за Киев и уничтожению самолета АН-225 "Мрія" привели преступные действия гендиректора и начальника подразделения по авиабезопасности ГП "Антонов".

Также мы сообщали, что известный украинский скрипач Василий Попадюк сыграл на фоне разрушенного самолета "Мрія" свою композицию "Элегия". Гостомель музыкант посетил по случаю второй годовщины освобождения Киевской области от российских захватчиков.

Укроборонпром самолет Мрия война в Украине

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