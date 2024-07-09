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Укроборонпром підтвердив наміри відбудувати літак "Мрія"

9 липня 2024 23:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
В Україні планують відбудувати знищений окупантами літак "Мрія" — Укроборонпром
Літак "Мрія". Фото: vsim.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Україна планує відбудувати один із найбільших вантажних літаків АН-225 "Мрія". Єдину модель цього літального апарату російські окупанти знищили в лютому 2022 року.

Про плани щодо відбудови літака в коментарі виданню "Укрінформ" розповів у вівторок, 9 липня, на полях саміту НАТО у Вашингтоні голова наглядової ради Укроборонпрому Давід Ломджарія.

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Ломджарія зазначив, що плани щодо відновлення "Мрії" є, однак він не може вдаватися в подробиці щодо термінів відбудови та технічних деталей.

"Ми знаємо, що мета компанії-супервайзера — відбудувати цей літак та продемонструвати світу, що Україна здатна відтворити це авіасудно, яке є легендарним в індустрії важких транспортників", — наголосив представник Укроборонпрому.

Нагадаємо, у лютому поточного року СБУ завершила розслідування за фактом знищення літака "Мрія". Слідчі повідомили, що до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака АН-225 "Мрія" призвели злочинні дії гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки ДП "Антонов".

Також ми повідомляли, що відомий український скрипаль Василь Попадюк зіграв на тлі зруйнованого літака "Мрія" свою композицію "Елегія". Гостомель музикант відвідав із нагоди другої річниці визволення Київської області від російських загарбників.

Укроборонпром літак Мрія війна в Україні

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