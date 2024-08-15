Реклама и свитшоты за десятки миллионов — Укрпочта объявила скандальный тендер

Отделение Укрпочты. Фото: Экономическая правда

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" планирует потратить десятки миллионов гривен на телевизионную рекламу и корпоративные свитшоты. Победителя тендера еще не избрали.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок Prozorro.

Читайте также:

Сколько денег Укрпочта хочет потратить на рекламу

По данным на сайте Prozorro, почтовый оператор решил заказать рекламу на крупнейших украинских телеканалах.

Тендер был объявлен 7 августа.

Укрпочта решила рекламироваться на украинских телеканалах. Фото: скриншот

В нем указано, что компания готова потратить на продвижение 24 миллиона гривен.

"Срок поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг до 31 марта 2025 года", — говорится в сообщении.

Компания готова потратить на продвижение 24 миллиона гривен. Фото: скриншот

Расходы на свитшоты

Кроме телерекламы, Укрпочта решила закупиться корпоративной одеждой.

Тендер на закупку свитшотов был объявлен 8 августа.

Компания планирует заказать почти 20 тысяч штук разного размера.

В документации указано, что почтовый оператор готов потратить 17 миллионов гривен.

"Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг до 31 марта 2025 года", — говорится в тендере.

Важно отметить, что оба тендера еще продолжаются, а победителей еще не выбрали.