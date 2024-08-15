Реклама и свитшоты за десятки миллионов — Укрпочта объявила скандальный тендер

Укрпочта хочет потратить десятки миллионов на телевизионную рекламу и свитшоты
Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" планирует потратить десятки миллионов гривен на телевизионную рекламу и корпоративные свитшоты. Победителя тендера еще не избрали.
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок Prozorro.
Сколько денег Укрпочта хочет потратить на рекламу
По данным на сайте Prozorro, почтовый оператор решил заказать рекламу на крупнейших украинских телеканалах.
Тендер был объявлен 7 августа.
В нем указано, что компания готова потратить на продвижение 24 миллиона гривен.
"Срок поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг до 31 марта 2025 года", — говорится в сообщении.
Расходы на свитшоты
Кроме телерекламы, Укрпочта решила закупиться корпоративной одеждой.
Тендер на закупку свитшотов был объявлен 8 августа.
Компания планирует заказать почти 20 тысяч штук разного размера.
В документации указано, что почтовый оператор готов потратить 17 миллионов гривен.
"Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг до 31 марта 2025 года", — говорится в тендере.
Важно отметить, что оба тендера еще продолжаются, а победителей еще не выбрали.
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