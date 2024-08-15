Реклама і світшоти за десятки мільйонів — Укрпошта оголосила скандальний тендер

Відділення Укрпошти. Фото: Економічна правда

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" планує витратити десятки мільйонів гривень на телевізійну рекламу та корпоративні світшоти. Переможця тендеру ще не обрали.

Про це свідчать дані у системі публічних закупівель Prozorro.

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За даними на сайті Prozorro, поштовий оператор вирішив замовити рекламу на найбільших українських телеканалах.

Тендер було оголошено 7 серпня.

Укрпошта вирішила рекламуватися на українських телеканалах. Фото: скриншот

У ньому вказано, що компанія готова витратити на промоцію 24 мільйони гривень.

"Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг до 31 березня 2025", — йдеться у повідомленні.

Компанія готова витратити на промоцію 24 мільйони гривень. Фото: скриншот

Витрати на світшоти

Крім телереклами, Укрпошта вирішила закупитися корпоративним одягом.

Тендер на закупівлю світшотів було оголошено 8 серпня.

Компанія планує замовити майже 20 тисяч штук різного розміру.

У документації вказано, що поштовий оператор готовий витратити 17 мільйонів гривень.

"Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг до 31 березня 2025", — зазначено у тендері.

Важливо зазначити, що обидва тендери ще тривають, а переможців ще не обрали.