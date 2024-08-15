Реклама і світшоти за десятки мільйонів — Укрпошта оголосила скандальний тендер

"Укрпошта" хоче витратити десятки мільйонів на телевізійну рекламу та світшоти
Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" планує витратити десятки мільйонів гривень на телевізійну рекламу та корпоративні світшоти. Переможця тендеру ще не обрали.
Про це свідчать дані у системі публічних закупівель Prozorro.
Скільки грошей Укрпошта хоче витратити на рекламу
За даними на сайті Prozorro, поштовий оператор вирішив замовити рекламу на найбільших українських телеканалах.
Тендер було оголошено 7 серпня.
У ньому вказано, що компанія готова витратити на промоцію 24 мільйони гривень.
"Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг до 31 березня 2025", — йдеться у повідомленні.
Витрати на світшоти
Крім телереклами, Укрпошта вирішила закупитися корпоративним одягом.
Тендер на закупівлю світшотів було оголошено 8 серпня.
Компанія планує замовити майже 20 тисяч штук різного розміру.
У документації вказано, що поштовий оператор готовий витратити 17 мільйонів гривень.
"Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг до 31 березня 2025", — зазначено у тендері.
Важливо зазначити, що обидва тендери ще тривають, а переможців ще не обрали.
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