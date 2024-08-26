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Укрпочта презентовала благотворительную марку ко Дню памяти защитников Украины

26 августа 2024 16:26
Валерия Барановская - редактор
Укрпочта выпустит благотворительную марку Минута молчания
Очереди возле Укрпочты. Фото: apostrophe.ua
Валерия Барановская - редактор

Укрпочта анонсировала выпуск новой благотворительной марки "Минута молчания", которая будет доступна с 29 августа и посвящена памяти погибших защитников Украины. Тираж марок составляет 350 тысяч штук.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты в Telegram в понедельник, 26 августа.

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С начала полномасштабного вторжения Указом Президента каждое утро в 09:00 по всей территории Украины минутой молчания чествуют погибших на войне.

В День памяти защитников Украины 29 августа Укрпочта выпустит особую марку "Минута молчания". На новой марке воспроизведены иллюстрации донецкого художника Сергея Майдукова "Марсово поле. Львов" (2023) и "Мемориал на Майдане Независимости. Киев" (2024).

"Независимость — это клятва никогда не забыть павших героев", — сообщили в Укрпочте.

Укрпочта вводит новую марку
Почтовая марка "Минута молчания". Фото: Укрпочта

Общий тираж марок — 350 000 штук. Теперь их можно заказать на postmark.ukrposhta.ua, а уже с 29 августа украинцы смогут приобрести марки не только онлайн, но и в почтовых отделениях и филателистических магазинах.

"Этот выпуск в который раз будет напоминать нам остановиться и склонить голову в память о тех, кто видел "и ужас, и кровь, и смерть, и отчаяние", кто боролся и пал за нашу землю", — говорится в сообщении.

В Укрпочте отметили, что владельцы филабонементов сегодня в течение дня получат ссылку на оплату новинки на свои e-mail.

Марка от Укрпочты
Сообщение Укрпочты. Фото: скриншот

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