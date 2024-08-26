Укрпошта випустить благодійну марку Хвилина мовчання

Черги біля Укрпошти. Фото: apostrophe.ua

Укрпошта анонсувала випуск нової благодійної марки "Хвилина мовчання", яка буде доступна з 29 серпня і присвячена пам'яті загиблих захисників України. Тираж марок становить 350 000 штук.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти у Telegram у понеділок, 26 серпня.

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З початку повномасштабного вторгнення Указом Президента щоранку о 09:00 по всій території України хвилиною мовчання вшановують загиблих на війні.

У День пам'яті захисників України 29 серпня Укрпошта випустить особливу марку "Хвилина мовчання". На новій марці відтворені ілюстрації донецького художника Сергія Майдукова "Марсове поле. Львів" (2023) та "Меморіал на Майдані Незалежності. Київ" (2024).

"Незалежність — це клятва ніколи не забути полеглих героїв", — повідомили в Укрпошті.

Поштова марка "Хвилина мовчання". Фото: Укрпошта

Загальний тираж марок — 350 000 штук. Наразі їх можна передзамовити на postmark.ukrposhta.ua, а вже з 29 серпня українці зможуть придбати марки не лише онлайн, а й у поштових відділеннях та філателістичних крамницях.



"Цей випуск вкотре нагадуватиме нам зупинитися й схилити голову в памʼять про тих, хто бачив "і жах, і кров, і смерть, і відчай", хто боровся й поліг за нашу землю", — йдеться в повідомленні.

В Укрпошті зауважили, що власники філабонементів сьогодні впродовж дня отримають лінк для оплати новинки на свої e-mail.