Укрпочта и Укрзализныця организовали рождественскую акцию для военных

Люди на вокзале. Фото: hromadske

Укрпочта и Укрзализныця объединились и организовали рождественскую акцию для военных. Так, пассажиры, которые едут поездами, могут написать для наших защитников письмо и положить его в специальный ящик "Железная почта".

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

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Смелянский рассказал, что Укрпочта и Укрзализныця объединили совместные усилия, чтобы доставить улыбку и теплые эмоции тем, кто сегодня, в холодное время, защищает нас на горячем фронте — ребятам ВСУ.

"Многие из Вас будут путешествовать на Запад или с Запада на Восток в следующие несколько недель. Поэтому собираетесь на поезд и можете заранее подготовить письмо с теплыми словами для военных. Тогда приезжаете на вокзал, кладете его в специальный ящик, а "Железная почта" доставляет все к праздникам", — объясняет гендиректор Укрпочты.

Он рассказал, что такие ящики будут на вокзалах Ивано-Франковска, Татарова, Ворохты, Славского и Трускавца. Кроме того, в почтовом маркете можно приобрести "пак теплых благодарностей",

"И хотя улыбок от процесса распаковки увидеть не сможем, но, я уверен, они точно будут", — подчеркнул Смелянский.

Напомним, недавно Укрпочта представила завершающий в 2023 году почтовый выпуск. Новая марка называется "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре" и посвятили ее первой рождественской литургии, проведенной ПЦУ в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.