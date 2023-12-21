Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Укрпочта и Укрзализныця организовали рождественскую акцию для военных arrow

Укрпочта и Укрзализныця организовали рождественскую акцию для военных

21 декабря 2023 13:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Укрпочта и Укрзализныця организовали рождественскую акцию для военных
Люди на вокзале. Фото: hromadske
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Укрпочта и Укрзализныця объединились и организовали рождественскую акцию для военных. Так, пассажиры, которые едут поездами, могут написать для наших защитников письмо и положить его в специальный ящик "Железная почта".

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Читайте также:

Рождественские открытки для военных

Смелянский рассказал, что Укрпочта и Укрзализныця объединили совместные усилия, чтобы доставить улыбку и теплые эмоции тем, кто сегодня, в холодное время, защищает нас на горячем фронте — ребятам ВСУ.

"Многие из Вас будут путешествовать на Запад или с Запада на Восток в следующие несколько недель. Поэтому собираетесь на поезд и можете заранее подготовить письмо с теплыми словами для военных. Тогда приезжаете на вокзал, кладете его в специальный ящик, а "Железная почта" доставляет все к праздникам", — объясняет гендиректор Укрпочты.

Он рассказал, что такие ящики будут на вокзалах Ивано-Франковска, Татарова, Ворохты, Славского и Трускавца. Кроме того, в почтовом маркете можно приобрести "пак теплых благодарностей",

"И хотя улыбок от процесса распаковки увидеть не сможем, но, я уверен, они точно будут", — подчеркнул Смелянский.

null

Напомним, недавно Укрпочта представила завершающий в 2023 году почтовый выпуск. Новая марка называется "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре" и посвятили ее первой рождественской литургии, проведенной ПЦУ в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме