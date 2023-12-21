Укрпошта та Укрзалізниця організували різдвяну акцію для військових — деталі

Люди на вокзалі. Фото: hromadske

Укрпошта та Укрзалізниця об'єдналися та організували різдвяну акцію для військових. Відтак, пасажири, які їдуть поїздами можуть написати для наших захисників лист та покласти його у спеціальну скриньку "Залізна пошта".

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Смілянський розповів, що Укрпошта та Укрзалізниця об'єднали спільні зусилля, аби доставити усмішку та теплі емоції тим, хто сьогодні, в холодну пору, захищає нас на гарячому фронті — хлопцям та дівчатам ЗСУ.

"Багато з Вас подорожуватиме на Захід або з Заходу на Схід у наступні декілька тижнів. Тож збираєтеся на потяг і можете заздалегідь підготувати лист з теплими словами для військових. Тоді приїжджаєте на вокзал, кладете його у спеціальну скриньку, а "Залізна пошта" доставляє все до свят", — пояснює гендиректор Укрпошти.

Він розповів, що такі скриньки будуть вокзалах Івано-Франківська, Татарова, Ворохти, Славського та Трускавця. Окрім того, у поштовому маркеті можна придбати "пак теплих подяк",

"І хоч усмішок від процесу розпакування побачити не зможемо, та, я впевнений, вони точно будуть", — наголосив Смілянський.

Нагадаємо, нещодавно Укрпошта презентувала завершальний 2023 року поштовий випуск. Нова марка називається "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі" і присвятили її першій різдвяній літургії, проведену ПЦУ в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.