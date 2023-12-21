Укрпошта та Укрзалізниця організували різдвяну акцію для військових — деталі
Укрпошта та Укрзалізниця об'єдналися та організували різдвяну акцію для військових. Відтак, пасажири, які їдуть поїздами можуть написати для наших захисників лист та покласти його у спеціальну скриньку "Залізна пошта".
Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
Різдвяні листівки для військових
Смілянський розповів, що Укрпошта та Укрзалізниця об'єднали спільні зусилля, аби доставити усмішку та теплі емоції тим, хто сьогодні, в холодну пору, захищає нас на гарячому фронті — хлопцям та дівчатам ЗСУ.
"Багато з Вас подорожуватиме на Захід або з Заходу на Схід у наступні декілька тижнів. Тож збираєтеся на потяг і можете заздалегідь підготувати лист з теплими словами для військових. Тоді приїжджаєте на вокзал, кладете його у спеціальну скриньку, а "Залізна пошта" доставляє все до свят", — пояснює гендиректор Укрпошти.
Він розповів, що такі скриньки будуть вокзалах Івано-Франківська, Татарова, Ворохти, Славського та Трускавця. Окрім того, у поштовому маркеті можна придбати "пак теплих подяк",
"І хоч усмішок від процесу розпакування побачити не зможемо, та, я впевнений, вони точно будуть", — наголосив Смілянський.
Нагадаємо, нещодавно Укрпошта презентувала завершальний 2023 року поштовий випуск. Нова марка називається "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі" і присвятили її першій різдвяній літургії, проведену ПЦУ в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
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