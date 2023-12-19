Укрзализныця добавила вагоны на популярные направления во время зимних праздников
Каждый декабрь в Украине растет спрос на путешествия по железной дороге из-за зимних праздников. Поэтому к своим поездам компания "Укрзализныця" добавит вагоны.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
На какие направления добавили вагоны
В ведомстве призвали проверить приложение перевозчика, ведь там уже появляются дополнительные места на следующих рейсах:
- 67/68 Киев — Варшава;
- 7/8 Черновцы — Киев;
- 88/87 Ковель — Запорожье;
- 98/97 Ковель — Киев;
- 194/193 Кривой Рог — Ясиня;
- 192/91 Львов — Киев.
"А еще провожаем в первый рейс наш новый поезд 143 Сумы — Рахов: приятного первого путешествия!" — добавили в сообщении.
Также мы писали, что во время новогодних праздников Укрзализныця назначила запуск дополнительного поезда, который будет следовать по маршруту Киев — Львов. В пиковые часы будет курсировать двухэтажный электропоезд Skoda.
Читайте Новини.LIVE!