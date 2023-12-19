Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Укрзалізниця додала вагони на популярні напрямки під час зимових свят arrow

Укрзалізниця додала вагони на популярні напрямки під час зимових свят

19 грудня 2023 17:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Укрзалізниця додала вагони на популярні напрямки під час зимових свят
Провідники Укрзалізниці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Кожного грудня в Україні зростає попит на подорожі залізницею через зимові свята. Тому до своїх поїздів компанія "Укрзалізниця" додасть вагони.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Читайте також:

На які напрямки додали вагони

У відомстві закликали перевірити застосунок перевізника, адже там уже з'являються додаткові місця на таких рейсах:

  • 67/68 Київ — Варшава;
  • 7/8 Чернівці — Київ;
  • 88/87 Ковель — Запоріжжя;
  • 98/97 Ковель — Київ;
  • 194/193 Кривий Ріг — Ясіня;
  • 192/91 Львів — Київ.

"А ще проводжаємо у перший рейс наш новий поїзд 143 Суми — Рахів: приємної першої подорожі!" — додали у повідомленні. 

Також ми писали, що під час новорічних свят Укрзалізниця призначила запуск додаткового потяга, який прямуватиме маршрутом Київ — Львів. У пікові години курсуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі