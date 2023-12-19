Укрзалізниця додала вагони на популярні напрямки під час зимових свят

Провідники Укрзалізниці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Кожного грудня в Україні зростає попит на подорожі залізницею через зимові свята. Тому до своїх поїздів компанія "Укрзалізниця" додасть вагони.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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У відомстві закликали перевірити застосунок перевізника, адже там уже з'являються додаткові місця на таких рейсах:

67/68 Київ — Варшава;

7/8 Чернівці — Київ;

88/87 Ковель — Запоріжжя;

98/97 Ковель — Київ;

194/193 Кривий Ріг — Ясіня;

192/91 Львів — Київ.

"А ще проводжаємо у перший рейс наш новий поїзд 143 Суми — Рахів: приємної першої подорожі!" — додали у повідомленні.

Також ми писали, що під час новорічних свят Укрзалізниця призначила запуск додаткового потяга, який прямуватиме маршрутом Київ — Львів. У пікові години курсуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda.