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Укрзализныця отменяет некоторые поезда в ЕС — в Европе непогода, влияющая на перевозку

16 сентября 2024 23:23
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Расписание поездов в Европу из Украины изменится из-за непогоды в ЕС
Поезд на платформе. Иллюстрационное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Украинские железнодорожники объявили об изменении времени курсирования некоторых поездов, следующих в Европу. Также будут отменены некоторые маршруты в Евросоюз.

Об этом Укрзализныця сообщает в своем Telegram-канале.

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Уведомление об изменении маршрутов. Фото: Скриншот

Согласно данным ведомства, из-за усиления непогоды в ЕС вот такие изменения произойдут в курсировании поездов:

  • рейс Чоп — Вена — Чоп венгерскими вагонами класса Интерсити будет ограничен в Будапешт;
  • рейс Прага — Перемышль — Прага пока закрыт, но утром, в зависимости от ситуации, возможно восстановление объездным маршрутом через станцию Петровице-в-Карвине без заезда в Остраву. С финальным решением чешского перевозчика следует подождать утра;
  • рейс Вена — Киев — Вена завтра продолжит курсирование, как Будапешт — Киев -— Будапешт;
  • рейс Прага — Чоп — Прага продолжит следовать в объезд с незначительным опозданием.

Все поезда сообщением Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони продолжают курсировать по графику без изменений.

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