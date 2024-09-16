Расписание поездов в Европу из Украины изменится из-за непогоды в ЕС

Укрзализныця отменяет некоторые поезда в ЕС — в Европе непогода, влияющая на перевозку
16 сентября 2024 23:23
Поезд на платформе. Иллюстрационное фото: УНИАН
Украинские железнодорожники объявили об изменении времени курсирования некоторых поездов, следующих в Европу. Также будут отменены некоторые маршруты в Евросоюз.
Об этом Укрзализныця сообщает в своем Telegram-канале.
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Согласно данным ведомства, из-за усиления непогоды в ЕС вот такие изменения произойдут в курсировании поездов:
- рейс Чоп — Вена — Чоп венгерскими вагонами класса Интерсити будет ограничен в Будапешт;
- рейс Прага — Перемышль — Прага пока закрыт, но утром, в зависимости от ситуации, возможно восстановление объездным маршрутом через станцию Петровице-в-Карвине без заезда в Остраву. С финальным решением чешского перевозчика следует подождать утра;
- рейс Вена — Киев — Вена завтра продолжит курсирование, как Будапешт — Киев -— Будапешт;
- рейс Прага — Чоп — Прага продолжит следовать в объезд с незначительным опозданием.
Все поезда сообщением Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони продолжают курсировать по графику без изменений.
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